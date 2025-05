Roborock Saros Z70: pulizia e ordine diventano intelligenti

Mettere ordine mentre si pulisce non è più un’utopia, ma una realtà tecnologica. Il 20 maggio arriva anche in Italia il nuovo Roborock Saros Z70, il primo robot aspirapolvere di serie dotato di braccio meccanico. Si chiama OmniGrip ed è progettato per afferrare piccoli oggetti fino a 300 grammi, come calzini o fazzoletti, rimuovendoli prima della pulizia. Grazie a un sistema a cinque assi pieghevoli, il braccio può aprirsi, ruotare, estendersi e riposizionare gli oggetti con estrema precisione. Il robot analizza l’ambiente con telecamere e sensori intelligenti, seleziona cosa può essere spostato e poi torna nelle aree prima inaccessibili per completare la pulizia.

Roborock Saros Z70: tecnologia avanzata e cura per gli animali

Il Saros Z70 è progettato per ridurre al minimo l’intervento umano. L’utente, tramite l’app Roborock, può decidere se attivare o meno il braccio robotico e impostare come, quando e dove può intervenire. La sicurezza è garantita da un blocco bambini e da un tasto fisico per fermare immediatamente l’azione del braccio. L’intelligenza artificiale a bordo, con il sistema StarSight Autonomous System 2.0, consente un riconoscimento avanzato degli ostacoli e un apprendimento automatico continuo per migliorare la mappatura degli spazi domestici.

Saros Z70 non è solo potente, con i suoi 22.000 Pa di aspirazione, ma anche attento agli animali domestici. Utilizzando la fotocamera integrata, è in grado di rilevarli, evitare di disturbarli e persino scattare loro una foto. Funzioni come “Cerca l’animale” o “Pet Snaps” offrono un’interazione simpatica e utile con il proprio cane o gatto, senza compromettere la privacy, le immagini non vengono archiviate. Il robot può anche essere controllato da remoto tramite la funzione Video Call & Cruise, per monitorare l’ambiente di casa in tempo reale.

La base multifunzione Dock 4.0 completa l’esperienza. Oltre a ricaricare il robot in appena due ore e mezza, lava automaticamente il panno a caldo e consente di rimuoverlo senza toccare nulla. L’app Roborock, aggiornata con SmartPlan 2.0, offre poi un’interfaccia semplice e intuitiva per creare percorsi, orari e preferenze personalizzate. Il supporto al protocollo Matter garantisce piena compatibilità con ecosistemi domotici come Apple Home, migliorando ulteriormente l’integrazione in una casa smart.