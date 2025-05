Samsung riscrive le regole del gaming con l’Odyssey OLED G6

La rivoluzione nel mondo dei videogiochi arriva da Seoul. In particolare da Samsung. L’azienda sudcoreana infatti, di recente, ha annunciato il lancio mondiale dell’Odyssey OLED G6, ovvero il primo monitor-OLED da gaming a raggiungere una frequenza di aggiornamento di 500Hz. Un risultato che segna un salto netto nel settore, con la Corea del Sud che guida un cambiamento destinato a rivoluzionare completamente gli standard della qualità visiva nei videogiochi. Il nuovo dispositivo parte dal mercato asiatico, con le prime vendite in Singapore, Malesia, Vietnam e Thailandia. L’espansione continuerà gradualmente fino a coprire il mercato globale entro la fine dell’anno.

Nuovo monitor Samsung: precisione dei colori e comfort visivo per lunghe sessioni di gioco

Per Samsung, questo prodotto è la sintesi di una leadership consolidata. Dopo sei anni in cima al mercato dei monitor da gaming e due anni nel dominio degli OLED, la società conferma la propria ambizione. Ovvero quello di portare i giocatori in una nuova era di prestazioni. Il monitor OdysseyOLED G6, identificato con il codice G60SF, è dotato di un pannello da 27” con risoluzione QHD pari a 2.560×1.440pixel. La tecnologia QD-OLED permette una resa visiva superiore, grazie a colori brillanti e contrasti profondi. Il tempo di risposta di soli 0,03 millisecondi e la compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro garantiscono fluidità assoluta in ogni situazione.

Ma non si tratta solo di prestazioni. Odyssey OLED G6 è stato progettato anche per il comfort visivo durante le sessioni prolungate. La luminosità di picco arriva fino a 1.000nit. Mentre il trattamento Glare Free riduce i riflessi sullo schermo, offrendo un’immagine nitida anche in ambienti molto illuminati. La tecnologia OLEDSafeguard+ protegge il pannello dal rischio di incendio, rendendo il monitor adatto all’uso intensivo. Un altro elemento caratterizzante è la fedeltà cromatica. Il monitor è infatti certificato Pantone Validated, con oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità di incarnato fedelmente riprodotte. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 conferma poi la profondità dei neri e l’alta qualità del contrasto.