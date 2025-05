Bluetti: i generatori solari portatili alimentano le vostre attività all’aperto

L’estate è il periodo dell’anno in cui si svolgono più attività all’aperto, ma al giorno d’oggi nessuno può esimersi dal portare con sé un dispositivo elettronico. Il problema più grande è legato alla carica della batteria, spesso insufficiente per soddisfare la richiesta durante le nostre scorribande all’aperto, ma fortunatamente c’è una soluzione. I generatori solari portatili Bluetti sono il compagno ideale per coloro che vogliono svolgere le attività all’aria aperta senza avere l’ansia da ricarica, rappresentando un valido sostegno a cui affidare la ricarica dei propri dispositivi portatili. I generatori solari Bluetti, o power station, sono progettate per resistere perfettamente al calore, grazie a sistemi di gestione intelligente della batteria e a un raffreddamento efficiente (funzionano anche fino a 40°C), e se abbinate a pannelli solari permettono di godere di energia “infinita” e gratuita, praticamente ovunque, grazie ad una portabilità estremamente elevata. Se arrivati a questo punto avessimo stuzzicato il vostro interesse in merito all’acquisto, di seguito vi proponiamo tre best buy di Bluetti con i corrispettivi link d’acquisto.

BLUETTI AC180+MP200, per campeggio in montagna e feste in spiaggia

Indipendentemente dal fatto che stessimo piantando una tenda sul Lago di Garda o organizzando una festa in spiaggia in Sardegna, l’AC180 manterrebbe la nostra estate piena di energia. Con un peso di soli 16,4 kg, è facile da trasportare e offre 1152 Wh di energia con una potenza di uscita di 1800 W, sufficiente per alimentare la maggior parte dei nostri dispositivi. Con una carica completa, può alimentare un laptop da 70 Wh per 15 volte, un frigorifero da auto da 60 W per 15 ore o un condizionatore portatile da 1500 W per mezz’ora. Dispone di 9 prese versatili, tra cui una base di ricarica wireless, perfetta per ricaricare i nostri dispositivi senza cavi. Abbinando l’AC180 al pannello solare pieghevole MP200, otterremo un generatore solare che trasforma la luce del sole in elettricità. Questa combinazione solare è perfetta per campeggiatori, escursionisti, amanti della spiaggia e chiunque abbia bisogno di energia autosufficiente.

BLUETTI Elite 200 V2 + Caricabatterie Charger 1, per tour in auto e viaggi attraverso il paese

L’Elite 200 V2 è il nostro compagno di viaggio perfetto. Si adatta perfettamente sotto il sedile posteriore dell’auto, ma è potente, vantando una capacità di 2073,6 Wh e una robusta potenza di 2600 W (3900 W di picco). Quindi può gestire fornelli a induzione ad alta potenza, condizionatori portatili e asciugacapelli. Quanto dura? Una batteria completamente carica può alimentare una ventola da 40 W per 37,3 ore, una macchina per il ghiaccio portatile da 600 W per quasi 3 ore o un piccolo frigorifero da 50 W per 33,6 ore. Le batterie LiFePO₄ offrono una durata di circa 17 anni con oltre 6000 cicli di ricarica, con supporto alla ricarica TurboBoost da 1800W per raggiungere il 100% in sole 1,4 ore. In alternativa, è possibile utilizzare il Caricabatterie Charger 1 per ricaricarlo durante la guida, a 560 W, quasi 6 volte più velocemente di una normale presa di corrente per auto. Questa combinazione di potenza ci mantiene carichi tra una destinazione e l’altra, con la pioggia o con il sole.

BLUETTI AC200L+D40 per viaggi in camper e vita in van

L’AC200L è la fonte di energia perfetta per chi viaggia in van ed in camper. Con una capacità di 2048 Wh e una potenza di 2400 W, alimenta tutto, dalle luci a LED (oltre 200 ore) al ventilatore da 60 W (63 ore) e persino un bollitore da 1500 W per preparare il caffè del mattino. Desiderate più energia? E’ possibile espandere la capacità fino a 7577 Wh aggiungendo batterie B300K extra, ideali per soggiorni lunghi o per vivere in autonomia energetica. L’AC200L è dotato di 10 prese, tra cui quattro prese CA, quattro porte USB, una presa auto da 12 V e una porta CC da 48 V. Con il caricabatterie CC-CC D40, l’AC200L può caricare in modo efficiente la batteria di casa del camper o i dispositivi ad alta corrente continua, come TV, pompe dell’acqua e frigoriferi. E’ possibile anche collegare pannelli solari o una batteria di avviamento tramite il caricabatterie.

