AliExpress: sconto del 58% su questo monitor da gaming

Al giorno d’oggi il gaming si sta estendendo sempre di più coinvolgendo fasce d’età di tutti i tipi, per questo motivo sul mercato possiamo trovare sempre più monitor dedicati, capaci di soddisfare le esigenze, sia prestazionali che economiche, della maggior parte di noi. Su AliExpress possiamo godere di uno sconto speciale su un prodotto che offre un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente ed alla portata di tutti.

Il modello che potete acquistare con una spesa quasi irrisoria è realizzato da KTC, un’azienda che molti di voi forse non conoscono, ma che già in passato abbiamo trattato qui direttamente su TecnoAndroid. La variante è la H24T90P, precisamente parliamo di un monitor da gaming da 23,8 pollici di diagonale, con tecnologia IPS LCD ma risoluzione di 1920 x 1080 pixel, e soprattutto un bellissimo refresh rate di 180Hz. Quest’ultima è la caratteristica più importante nel momento in cui parliamo di un device da gaming, proprio perché permette di utilizzarlo senza problemi con tutti i giochi, godendo anche di una fluidità di utilizzo davvero eccellente.

AliExpress, occasione da non credere sul monitor da gaming

A conti fatti il prezzo di acquisto di questo monitor da gaming non poteva essere assolutamente più basso, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a godere di un ribassamento della spesa che parte da 184,26 euro, per scendere del 58% fino a soli 75,70 euro. Lo potete ordinare subito qui su AliExpress.

Disponibile solo nella colorazione nera che vedete mostrata direttamente nell’immagine, il prodotto presenta una buona base di appoggio centrale, realizzata in plastica, che offre stabilità ed affidabilità. Essendo comunque un prodotto da circa 24 pollici di diagonale, le sue dimensioni sono tutt’altro che impossibili, di conseguenza anche pensare di posizionarlo in determinati ambienti o spazi, non risulta essere troppo complicato. Per tutti i dettagli vi invitiamo ad aprire il prima possibile il link sovrastante.