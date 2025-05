Spotify: miglioramenti in arrivo per DJ AI

Spotify continua ad innovare l’esperienza dei suoi utenti. A tal proposito, l’azienda punta ad introdurre una nuova funzione che promette di rivoluzionare l’ascolto musicale. Si tratta del DJ virtuale interattivo. Dopo il debutto iniziale nel 2023, tale assistente musicale basato sull’intelligenza artificiale aveva già colpito per la sua capacità di creare playlist personalizzate e offrire un tocco “umano”. Ciò grazie a una voce realistica che introduceva i brani. Eppure, non tutto era perfetto. Molti utenti, infatti, avevano segnalato una certa ripetitività nelle scelte musicali. Un limite che minava l’obiettivo principale del DJ, ovvero sorprendere l’ascoltatore. Per risolvere tale problema e alzare l’asticella dell’interazione, Spotify ha rilasciato un aggiornamento che consente agli abbonati Premium di comunicare direttamente con il DJ virtuale tramite comandi vocali.

La soluzione proposta per gli intoppi del DJ virtuale di Spotify

In pratica, basta tenere premuto un pulsante e parlare dopo un segnale acustico. In tal modo gli utenti potranno esprimere in tempo reale le proprie preferenze musicali. Tale opzione funziona in modo simile agli assistenti vocali. Come, ad esempio, Siri o Alexa. Ma con un focus esclusivo sulla musica.

La nuova funzionalità, chiamata DJ X, è già attiva in circa 50 Paesi. Tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. La versatilità di DJ X è uno dei suoi punti di forza. L’AI è in grado di comprendere richieste complesse. Combinando generi, stati d’animo e artisti. Le risposte saranno immediate e si baseranno sulle abitudini musicali dell’utente. Rendendo così l’esperienza sempre più su misura.

È importante sottolineare alcuni dettagli. Al momento, DJ X è disponibile solo in lingua inglese. Inoltre, le sue capacità vocali si concentrano esclusivamente sui brani musicali. Ciò significa che non è possibile richiedere podcast o audiolibri. È però ipotizzabile che Spotify potrebbe estendere le funzioni in futuro. Con DJ X, l’ascolto diventa un dialogo continuo tra utente e piattaforma. Un salto evolutivo che rende la musica ancora più accessibile, personalizzata e dinamica.