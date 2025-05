Apple CarPlay Ultra fa il suo esordio su Aston Martin: ecco com’è

Di fronte al nome “CarPlay Ultra“, qualcuno potrebbe sgranare gli occhi e pensare che si tratta di una bufala, ma non è così. Questa è la nuova versione del sistema di infotainment per auto che il colosso di Cupertino ha lanciato e ad integrarla per la prima volta è un brand esclusivo come Aston Martin. Per ora nel mercato degli Stati Uniti e del Canada, tutti i veicoli di questo brand di nuova produzione integreranno a bordo tale novità.

Un’esperienza completamente nuova

CarPlay Ultra è molto di più di un semplice aggiornamento dell’interfaccia, in quanto rivoluziona l’infotainment nel settore automotive. Riesce infatti a sfruttare appieno il sistema iPhone garantendo così un’esperienza più immersiva, peraltro usando tutti i display presenti a bordo del veicolo. Non si tratta solo del classico schermo centrale dell’infotainment, ma anche del cruscotto digitale e di altri pannelli, che possono essere personalizzati con widget informativi.

Gli utenti potranno visualizzare dati come:

Velocità e contagiri ;

Navigazione e mappe ;

Controllo del clima e della radio ;

Stato degli pneumatici e assistenza alla guida.

Tutto questo gestito tramite i comandi fisici dell’auto, il touchscreen o Siri, per una guida completamente vocale. Apple ha progettato CarPlay Ultra per adattarsi perfettamente ai diversi layout delle auto, garantendo un’interfaccia intuitiva e una grafica curata.

Non solo Aston Martin: altri marchi in arrivo

Aston Martin è solo l’inizio. Apple ha confermato che altri produttori come Hyundai, Kia e Genesis stanno già lavorando per integrare CarPlay Ultra nei loro veicoli. Tuttavia, non è ancora chiaro quando altri marchi, come Porsche, si uniranno a questa nuova esperienza.

Per quanto riguarda la compatibilità, chi vuole usare CarPlay Ultra deve avere almeno un iPhone 12 con a bordo la versione iOS 18.5 o successive. Questa scelta permette ad Apple di garantire il massimo delle prestazioni, sfruttando le ultime innovazioni del suo ecosistema.

Una nuova era per l’infotainment automobilistico

Il lancio di CarPlay Ultra segna un passo importante per Apple, che punta a rivoluzionare l’esperienza di guida. La capacità di integrare i dati dell’auto con l’universo iOS offre una gestione fluida e intuitiva di tutte le funzionalità.

E mentre Apple punta su un’integrazione sempre più profonda tra iPhone e auto, anche Google si prepara a potenziare il suo Android Auto, introducendo l’intelligenza artificiale con Gemini AI. La sfida tra le due piattaforme è solo all’inizio.