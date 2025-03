Apple CarPlay cambierà nettamente con iOS 18.4: sarà su tre righe

Mentre si parla insistentemente di come sarà iOS 18.4, le prime beta sono già disponibili e qualcuno ha avuto modo anche di testare Apple CarPlay. Il sistema dedicato all’infotainment delle auto, è effettivamente sembrato cambiato. A quanto pare, ascoltando chi ha provato l’ultima beta, ci sarebbe un nuovo layout per la schermata delle app. Queste ora ora vengono disposte su tre righe invece di due, ottimizzando lo spazio disponibile sugli schermi di bordo.

iOS 8.4 cambierà Apple CarPlay: l’esperienza migliora nettamente

A qualcuno questa modifica potrebbe sembrare non troppo importante ma a dire il vero potrebbe avere un impatto concreto sull’usabilità di CarPlay, soprattutto per chi possiede un veicolo con un display di grandi dimensioni. Chi ad esempio in auto ha un display da 10 pollici di ampiezza, avrà modo di trovare più applicazioni in un sol colpo, senza dover scorrere verso le altre pagine per trovare ciò che gli serve.

Meno distrazioni, più sicurezza

Oltre a migliorare l’accessibilità, la disposizione su tre righe porta anche benefici in termini di sicurezza. Avere più app visibili contemporaneamente significa meno interazioni con lo schermo e, di conseguenza, meno distrazioni alla guida. Un dettaglio che, seppur semplice, può fare la differenza nel rendere l’esperienza di CarPlay ancora più fluida e sicura.

Quando arriverà iOS 18.4

Attualmente, iOS 18.4 è in fase di beta testing, con la versione stabile attesa all’inizio di aprile. Con questo aggiornamento, oltre alla novità per CarPlay, Apple introdurrà anche Apple Intelligence in Italia, segnando un altro passo avanti nell’integrazione delle tecnologie AI sui dispositivi della casa di Cupertino.

Chi utilizza CarPlay potrà quindi beneficiare di una gestione dello schermo più efficiente non appena iOS 18.4 sarà disponibile per tutti. Non ci saranno infatti esclusioni, basterà avere un iPhone in grado di aggiornarsi a quest’ultima versione del sistema operativo che peraltro dovrebbe essere una delle più ricche di novità.