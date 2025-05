Apple: con iOS 19 arrivano nuove opzioni con l’AI

Apple è pronta a fare un passo avanti nell’ottimizzazione dei suoi iPhone. Nello specifico, Cupertino punta ad una maggiore autonomia. Ciò grazie all’introduzione di un sistema basato sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimo migliorerà la gestione energetica degli iPhone. A rivelarlo è Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, che ha anticipato l’arrivo di tale funzionalità con iOS 19. Secondo quanto riportato, suddetta novità si concentrerà sulla raccolta di dati sulle abitudini quotidiane degli utenti. Poi, attraverso l’analisi di tali informazioni, il sistema modificherà i parametri legati all’energia. Insieme a quelli sul consumo del dispositivo Apple.

Apple: nuove opzioni AI per l’autonomia degli iPhone

L’intelligenza artificiale, come si evince dalla descrizione, agirà intervenendo su ogni singola applicazione in base all’uso che l’utente ne fa. Se un’app risulta poco utilizzata o sembra meno necessaria in un determinato momento, l’AI ridurrà le risorse a essa assegnate. Ottimizzando così l’autonomia complessiva del dispositivo. Si tratta di un approccio che Android ha già adottato da qualche anno con la funzione Adaptive Battery. L’introduzione di tale novità con iOS 19 mira, dunque, a portare su iPhone una gestione energetica più dinamica ed efficiente.

Un altro cambiamento che potrebbe arrivare con iOS 19 riguarda il Lock Screen. Quest’ultimo avrà finalmente un indicatore. Il quale mostrerà il tempo restante per completare la ricarica del dispositivo. Una piccola, ma molto utile, aggiunta che permetterà agli utenti di avere un controllo maggiore sulla gestione della batteria.

La tempistica per tale novità non è casuale. Secondo quanto riportato, Apple prevede di lanciare l’iPhone 17 Air, un modello estremamente sottile che probabilmente avrà una batteria più piccola. Alcune voci indicano che l’autonomia di tale dispositivo potrebbe essere limitata e non arrivare a coprire l’intera giornata. È proprio per far fronte alle sfide legate all’autonomia che Apple sta introducendo il sistema basato sull’intelligenza artificiale. In tal modo permetterà ai suoi utenti di utilizzare il proprio dispositivo per più tempo senza dover ricorrere troppo frequentemente alla ricarica. Non resta che attendere e scoprire le effettive potenzialità di tale novità Apple.