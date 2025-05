WhatsApp: i videomessaggi istantanei conquistano gli utenti

La comunicazione digitale si arricchisce di nuove forme e strumenti. Tra queste, i videomessaggi istantanei introdotti da WhatsApp nel 2023 stanno diventando sempre più utilizzati dagli. Per chi non lo sapesse, si tratta di brevi clip-video, della durata massima di 60 secondi, che possono essere registrate direttamente all’interno della chat. A differenza dei video tradizionali, questi però non richiedono salvataggi o allegati esterni. Poiché vengono creati e inviati sul momento, rendendo il processo estremamente semplice ed immediato.

Arriva su WhatsApp una funzione semplice ma efficace: cos’è e come si usa

Tale novità è stata resa disponibile su tutte le versioni aggiornate dell’app, sia per Android che per iOS. Una volta aperta la conversazione desiderata, basta toccare rapidamente l’icona del microfono accanto al campo di testo per trasformarla in una videocamera. Tenendo premuto, si avvia la registrazione. Il contenuto registrato viene poi visualizzato come una bolla rotonda all’interno della chat. Di default, il video viene riprodotto senza audio per tutelare la privacy, un secondo tocco però attiva il suono. È anche possibile bloccare la registrazione scorrendo verso l’alto, come già avviene per i messaggi vocali.

Oltre alla facilità d’uso, i videomessaggi offrono un nuovo modo per comunicare emozioni, mostrare oggetti o ambienti e dare maggiore personalità ai saluti e alle interazioni quotidiane. Possono risultare particolarmente utili quando la sola voce non basta, o quando si desidera trasmettere un messaggio con maggiore immediatezza visiva. Possono essere inviati anche nei gruppi WhatsApp. Bisogna però ricordarsi che ovviamente saranno visibili a tutti i membri.

Sembra tutto davvero esaltante, eppure la funzione presenta purtroppo ancora qualche piccola limitazione. Ad esempio non è possibile scegliere la qualità del video, e in presenza di una connessione lenta possono verificarsi ritardi nell’invio o nella ricezione. In più, non è ancora previsto un sistema per rispondere direttamente con un altro videomessaggio. In ogni caso, malgrado questi aspetti, la nuova modalità di comunicazione è stata accolta positivamente dal pubblico digitale, proprio perché contribuisce a rendere più ricca e dinamica l’esperienza all’interno dell’app.