Snapdragon 7 Gen 4: Qualcomm presenta la sua innovazione

Qualcomm ha annunciato ufficialmente il debutto della sua ultima innovazione. Si tratta del nuovo Snapdragon 7 Gen 4, l’ultima evoluzione della serie 7. È stata pensata per potenziare le esperienze quotidiane degli utenti con un mix di prestazioni elevate, intelligenza artificiale e funzionalità avanzate per la multimedialità. Tali potenzialità possono essere usate in diversi ambiti d’uso. Dalla fotografia computazionale al gaming, fino all’integrazione con assistenti virtuali di nuova generazione. Gli utenti possono ora contare su un processore capace di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) direttamente sul dispositivo. Garantendo un’interazione più veloce, sicura e personale con l’AI.

Snapdragon 7 Gen 4: le caratteristiche della novità Qualcomm

È presente anche il supporto alla generazione di immagini tramite stable diffusion. Una funzionalità finora riservata ai dispositivi di fascia alta, che ora trova spazio anche nella serie 7. Chris Patrick, vicepresidente senior e general manager del Mobile division di Qualcomm, ha sottolineato l’importanza di tale evoluzione. In particolare, ha dichiarato che con il nuovo Snapdragon 7 Gen 4 l’azienda punta a portare le capacità AI avanzate direttamente sull’hardware.

Anche il comparto audio riceve un notevole upgrade. Grazie alla tecnologia Snapdragon Sound e al supporto per la Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) gli utenti potranno godere di esperienze sonore più immersive, affidabili e personalizzate.

Il debutto commerciale del nuovo chip sarà guidato da due importanti partner del panorama smartphone. Si tratta di HONOR e Vivo. Entrambe le aziende si sono espresse sul nuovo accordo con entusiasmo. A tal proposito, i primi dispositivi dotati dello Snapdragon 7 Gen 4 saranno lanciati a partire da questo mese. Il loro arrivo sul mercato segna l’inizio di un nuovo standard per la fascia media del mercato mobile. Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda prodotto ufficiale o visitare il sito web di Qualcomm Technologies. In tal modo sarà possibile ottenere tutta le informazioni utili riguardo la novità in arrivo.