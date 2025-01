Con l’avvicinarsi del lancio di iOS 19, cresce anche l’attesa di esperti ed appassionati. A tal proposito, le indiscrezioni continuano a circolare con insistenza. Dettaglio che non fa che alimentare curiosità e aspettative tra gli utenti Apple. Uno degli aspetti più discussi riguarda la compatibilità del nuovo sistema operativo. Con riferimento ai modelli di iPhone più datati. Secondo i rumor più accreditati, tutti i dispositivi già compatibili con iOS 18 manterranno il supporto anche con iOS19. Un segnale di continuità che confermerebbe l’impegno di Apple nel garantire longevità ai propri prodotti.

Apple: nuove comunicazioni sul lancio di iOS 19

Se confermate, tali informazioni significherebbero che anche modelli lanciati fino a sette anni fa, riceveranno l’aggiornamento. Tra quest’ultimi ci sarebbero, ad esempio gli iPhone XS, XS Max e XR. Tale scelta sarebbe in linea con la politica adottata lo scorso anno. In tal occasione, Apple sorprese il mercato assicurando il supporto di iOS 18 a dispositivi piuttosto datati. Resta il dubbio che Apple possa decidere all’ultimo momento di escludere alcuni dei modelli più vecchi. Come è già accaduto in passato con dispositivi ormai considerati obsoleti.

La possibile inclusione di tutti i modelli compatibili con iOS 18 rappresenterebbe un vantaggio importante. Permettendo di sfruttare nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza. Ciò senza la necessità di comprare un nuovo smartphone. È importante sottolineare che alcuni esperti suggeriscono intoppi per i dispositivi più datati. Quest’ultimi, infatti, potrebbero non essere in grado di supportare le nuove funzionalità di iOS 19. Portando così a prestazioni potenzialmente limitate rispetto ai modelli più recenti.

La conferma definitiva arriverà con la presentazione ufficiale di iOS 19 prevista per giugno. Fino ad allora, gli utenti restano divisi tra chi è fiducioso nella continuità del supporto e chi teme possibili esclusioni. Quel che è certo è che Apple continua a mantenere alta l’attenzione su di sé. Alimentando aspettative e discussioni su uno degli aggiornamenti più attesi dell’anno.