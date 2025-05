Samsung presenta la line-up TV AI e audio 2025: specifiche e prezzi

Samsung, leader mondiale da oltre 19 anni nella produzione di televisori, ha presentato in questi giorni la propria line-up 2025 audio video, una serie di prodotti che abbracciano direttamente l’intelligenza artificiale con l’integrazione di Vision AI sull’intera gamma, riuscendo di conseguenza ad innalzare notevolmente il livello di esperienza visiva, e non solo.

Il cuore della line-up è appunto Vision AI, capace di portare nuove funzionalità basate sull’IA, come Universal Gesture, il che permette di controllare il televisore con il solo movimento del polso, ma anche Click To Search, per ricevere informazioni in tempo reale, o Live Translate, riuscendo a tradurre istantaneamente i sottotitoli. Il sistema si integra alla perfezione con SmartThings e tutti i dispositivi indossabili Galaxy Watch, trasformando il TV in un vero e proprio hub che interagisce con la casa ed i suoi abitanti.

Samsung Neo QLED 8K

L’eccellenza viene rappresentata dai nuovissimi Samsung Neo QLED 8K, i migliori con processore NQ8 AI Gen3, dotato di una NPU due volte più veloce e 768 reti neurali, capaci di ottimizzare in tempo reale immagini e suoni. Tra le novità introdotte non possiamo non nominare Auto HDR Remastering Pro, per l’ottimizzazione del colore e contrasto in tempo reale, Color Booster Pro, per il miglioramento dei fotogrammi con AI, AI picture Optimizer, Q-Symphony aggiornato e AVA (Active Voice Amplifier), per dialoghi sempre più nitidi. I prezzi partono da 3299 euro per la variante 8K, mentre da 1099 euro per quella 4K.

Samsung OLED 2025

Samsung ha presentato i suoi OLED 2025 che vantano pannelli di ultima generazione con contrasti profondi e colori più vividi, sfruttando la tecnologia OLED Glare Free si raggiunge una luminosità maggiorata del 20% e funzionalità votate al gaming (come refresh rate fino a 165Hz, HDMI 2.1 ed anche il supporto a G-Sync e FreeSync). Non mancano funzioni AI sul modello S95F, oltre ad un design estremamente sottile, includendo AI Sound e AI Picture Optimizer. I prezzi per i TV OLED partono da 1399 euro, mentre per i QLED da 599 euro.

Samsung The Frame Pro

Samsung ha rinnovato la linea The Frame 2025 con l’introduzione di The Frame Pro, un modello 4K Ultra HD che è stato appositamente pensato e studiato per ambienti professionali, quali possono essere gallerie e musei. Montabile sia orizzontalmente che verticalmente, può essere collegato in modalità wireless con il nuovo box wireless one connect. La tecnologia Neo QLED e l’AI integrata è possibile ottenere una resa molto più realistica. Inoltre, l’Art Store, sarà fruibile su tutta la linea Neo QLED e QLED. Il prezzo per il modello The Frame Pro parte da 2299 euro, mentre per il The Frame da 1199 euro.

Soundbar Serie Q

In ultimo è stata presentata la nuova gamma Soundbar Serie Q, per un audio surround 3D immersivo, che supporta anche Dolby Atmos e DTS:X, senza vibrazioni e bassi profondi, tutto ottimizzato dall’intelligenza artificiale. La line-up viene completata dalla soundbar orientabile HW-QS700F, capace di adattarsi ad ogni spazio. I prezzi partono da 699 euro.

Promozioni

Coloro che acquisteranno uno di questi prodotti entro il 25 maggio incluso, potranno ricevere un cashback fino a 700 euro, mentre acquistando un TV In promozione da almeno 2199 euro, si riceverà in regalo un Galaxy Book4 del valore di 699 euro.