Samsung Galaxy A14 5G riceve l’aggiornamento a One UI 7 con Android 15

Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento a One UI 7 basata su Android 15 per Galaxy A14 5G, uno degli smartphone più venduti della fascia economica. L’update è già disponibile in alcune regioni e sarà progressivamente esteso ad altri mercati. Si tratta del secondo aggiornamento software principale per il dispositivo, rilasciato nel 2023 con Android 13.

One UI 7 porta Android 15 anche sui dispositivi economici

Con questo aggiornamento, Samsung conferma il proprio impegno nel supporto a lungo termine, estendendo Android 15 anche alla serie Galaxy A, storicamente rivolta a utenti con esigenze essenziali ma che non vogliono rinunciare a funzionalità moderne.

One UI 7 introduce diverse novità grafiche e funzionali, ereditate da Android 15 ma adattate all’interfaccia personalizzata di Samsung. Il sistema offre miglioramenti alla gestione delle notifiche, nuove opzioni per la protezione della privacy e una maggior fluidità generale, anche sui dispositivi meno potenti come Galaxy A14 5G.

Sebbene Samsung non abbia rilasciato un changelog dettagliato per questo modello, è possibile individuare alcune funzionalità comuni agli altri dispositivi aggiornati a One UI 7. Tra queste:

Privacy migliorata, con una gestione più chiara dei permessi delle app.

Controlli più avanzati per le notifiche, incluse le categorie granulari e nuove animazioni.

Ottimizzazione delle prestazioni di sistema, con particolare attenzione ai consumi energetici.

Interfaccia semplificata per alcune impostazioni, pensata per migliorare l’usabilità generale.

Per uno smartphone come il Galaxy A14 5G, dotato di processore Exynos 1330 o MediaTek Dimensity 700 (a seconda del mercato), il lavoro di ottimizzazione software diventa essenziale per garantire una buona esperienza d’uso.

Aggiornamento disponibile via OTA

L’aggiornamento a One UI 7 è in fase di rilascio via OTA (Over The Air). Gli utenti possono verificarne la disponibilità accedendo a Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Al momento, l’update è stato segnalato in alcuni mercati asiatici, ma dovrebbe arrivare in Europa entro le prossime settimane.

Il file di aggiornamento ha un peso significativo e si consiglia di effettuare il download tramite Wi-Fi. È inoltre raccomandabile effettuare un backup dei dati prima dell’installazione, anche se non è prevista la cancellazione dei contenuti.