Iliad Giga 200: 200GB e 5G a meno di 10 euro al mese!

Se stai cercando un’offerta telefonica che ti dia davvero tanto, senza dover fare i salti mortali per capirla o leggere le famose note scritte in minuscolo, Iliad Giga 200 è una proposta che merita attenzione. Perché? Perché a 9,99€ al mese, quello che ti porti a casa è molto più di una semplice tariffa: è un pacchetto completo, chiaro e — cosa rara — senza brutte sorprese nel tempo.

Iliad Giga 200 semplifica tutto: tanti dati, zero trucchi

Con questa offerta hai 200 GB di internet da usare sia in 4G/4G+ che in 5G, ovviamente se hai un dispositivo compatibile e vivi in una zona coperta. E una volta finiti i giga? Se acconsenti, puoi continuare a navigare a 0,90€ ogni 100 MB. Ma tra noi, con 200 GB al mese, devi davvero impegnarti per finirli.

Minuti e SMS? Illimitati, verso fissi e mobili in tutta Italia. E non è una di quelle promesse vaghe: l’unica regola è usarli in modo lecito e corretto. Quindi se non vuoi trasformare il tuo telefono in una centrale di telemarketing, vai tranquillo.

E all’estero? Anche lì Iliad non si tira indietro: quando sei in Europa, hai minuti e SMS illimitati e 13 GB dedicati al roaming. E se hai amici o parenti sparsi per il mondo, puoi chiamare oltre 60 destinazioni internazionali senza costi aggiuntivi.

In più, ci sono tanti servizi utili inclusi nel prezzo: hotspot per condividere la connessione, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, portabilità del numero, tecnologia VoLTE, nessuno scatto alla risposta… insomma, tutto quello che serve per usare il telefono come vuoi, quando vuoi.

L’attivazione costa una volta sola 9,99€, e poi sei a posto. Nessun vincolo, nessun costo nascosto. Solo una tariffa trasparente che non cambia, mese dopo mese.

In un mercato dove spesso si promette tanto e si mantiene poco, Iliad continua la sua “rivoluzione” a colpi di semplicità. E se non l’hai ancora provata, forse è arrivato il momento.