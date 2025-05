Apple: iPhone 18 Pro con FaceID sotto il display sempre più probabile

I progetti legati al futuro ovviamente in casa Apple procedono spediti, dopo l’indiscrezione in merito ai processori del futuro oggi parliamo del display dei futuri iPhone, nello specifico di iPhone 18 Pro, come ben sappiamo attualmente il display di tutta la gamma di iPhone esclusa la versione economica sfruttano un design a goccia orizzontale definita come Dynamic Island, quest’ultima venne introdotta con iPhone 14 Pro e probabilmente verrà conservata anche nella prossima generazione di iPhone, a partire però dalla generazione numero 18 potremmo dire addio a questa configurazione in favore di una tecnologia più avanzata, recenti voci di corridoio infatti annuncia che probabilmente Apple introdurrà il Face ID sotto al display, dunque andrà ad aumentare la continuità di quest’ultimo riducendo le parti nere.

Molto probabile ma da valutare

A lanciare questa indiscrezione è stato Ross Young, ex CEO di Display Supply Chain e attuale vicepresidente di Counterpoint Research, quest’ultimo ha annunciato infatti che l’azienda starebbe lavorando proprio per riuscire a integrare il sensore biometrico di riconoscimento facciale al di sotto del pannello di pixel che costituiscono il display, andando così a lasciare di fatto solo un foro circolare per la fotocamera selfie, quest’ultima infatti non può essere ancora messa sotto il display per ottenere uno schermo privo di fori dal momento che la tecnologia che lo permette non è ancora pronta per un uso commerciale, lo stesso discorso però non vale per il Face ID, sembra infatti che Apple stia testando la tecnologia necessaria per questo passo in avanti e deciderà di utilizzarla solo se sarà in grado di garantire gli standard di sicurezza adeguati in termini biometrici, in caso contrario si opterà per una soluzione diversa.

Non rimane che attendere il futuro per avere informazioni aggiuntive in merito a questa possibilità, trattandosi di una generazione che probabilmente vedremo solo nel 2026, sicuramente l’attesa non sarà delle più brevi, ma qualcosa nel corso dei prossimi mesi potrebbe smuoversi o trapelare.