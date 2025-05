Samsung al lavoro sul display pieghevole migliore, ma per Apple

Avreste mai pensato ad una situazione dove Samsung va a lavorare su uno dei suoi punti di forza ma rendendolo ancora più performante per il suo rivale di sempre? Questo è ciò che praticamente accadrà prossimamente secondo le ultime indiscrezioni: l’azienda sudcoreana fornirà ad Apple un display pieghevole OLED avanzato per il suo primo iPhone pieghevole, una versione che potrebbe superare per qualità e tecnologia i pannelli utilizzati sui suoi Galaxy Z Fold.

La tecnologia del nuovo display pieghevole

Le voci indicano che Samsung utilizzerà una tecnologia innovativa per questo schermo. Il display in questione dovrebbe essere di tipo OLED con strato touch integrato, così da ridurre lo spessore quasi del 20% rispetto a quanto visto in precedenza. Se ne guadagnerebbe in sottigliezza ma anche in leggerezza, garantendo un prodotto molto più maneggevole. Oltre a questo poi la qualità visiva dovrebbe aumentare nettamente, fornendo una luminosità massima superiore e colori più vivaci.

Perché Samsung punta così tanto sul display per Apple

La scelta di Samsung di riservare a Apple un display tecnologicamente superiore ha una spiegazione strategica. Ottenere la fornitura per il primo iPhone pieghevole rappresenta un’opportunità enorme, con volumi di produzione potenzialmente molto superiori a quelli della serie Galaxy Fold. Per questo motivo, Samsung Display sembra aver messo in campo il meglio della propria tecnologia per soddisfare le richieste di Apple.

Il destino dei Galaxy Z Fold

La domanda ora è se queste innovazioni si estenderanno anche alla serie Galaxy Z Fold, in particolare al futuro Galaxy Z Fold7. Samsung potrebbe decidere di adottare alcune delle soluzioni sviluppate per Apple anche sui propri dispositivi, migliorando ulteriormente la qualità dei suoi smartphone pieghevoli.

Per il momento, resta da vedere se il Galaxy Z Fold7 beneficerà di queste nuove tecnologie o se Samsung riserverà il meglio solo ad Apple. Quello che è certo è che la concorrenza nel mercato dei pieghevoli si fa sempre più interessante.