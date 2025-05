Lycamobile: 250GB in 5G e tutto illimitato a 11,99€!

Se stai pensando di cambiare operatore e vuoi qualcosa che ti dia davvero tanto – ma senza svuotarti il portafoglio – allora questa offerta di Lycamobile potrebbe essere proprio quello che stai cercando.

Lycamobile lancia Portin 5G 250

Si chiama Portin 5G 250 ed è pensata per chi decide di portare il proprio numero in Lycamobile da un altro operatore. Cosa offre? Una valanga di 250GB al mese in 5G (sì, hai letto bene: duecentocinquanta!) più minuti e SMS illimitati verso tutti. Tutto questo per 11,99 euro ogni 30 giorni. Una cifra davvero competitiva, soprattutto considerando che ti mette in tasca un pacchetto dati enorme e la libertà di chiamare e messaggiare quanto vuoi.

Se ti stai chiedendo se funziona anche all’estero: sì, c’è anche il roaming in UE incluso, con 15,5GB da usare quando sei in viaggio in Europa. Non male per chi si sposta spesso o per chi vuole stare connesso anche in vacanza senza pensieri.

L’attivazione è semplice: appena porti il numero e la registrazione viene approvata, l’offerta parte subito. Se per qualche motivo la portabilità non va a buon fine, nessun problema: potrai riprovare e il piano resterà riservato per 30 giorni sul numero temporaneo che ti viene assegnato. Per controllare se tutto è attivo, basta un colpo di telefono al *137#.

Ovviamente, ci sono alcune condizioni da rispettare: ad esempio, serve avere un minimo di credito disponibile per il rinnovo automatico ogni mese (e hai comunque 90 giorni di tempo per recuperare, nel caso ti sfugga qualcosa). Per navigare in 5G, serve un telefono compatibile e trovarsi sotto copertura 5G.

Infine, un dettaglio importante: l’offerta è pensata per uso personale e non commerciale, e segue una Fair Use Policy, soprattutto per l’uso in roaming. Niente trucchetti o abusi, insomma.

In poche parole, è una soluzione perfetta per chi vuole tanti giga, velocità 5G e chiamate senza limiti, il tutto a un prezzo decisamente abbordabile. Se stai pensando di cambiare operatore… forse Lycamobile è arrivata al momento giusto.