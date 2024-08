È ormai noto che tra Apple ed Epic Games non ci siano stati buoni rapporti. La questione è andata avanti per anni, ma ora sembra che sia vicina una risoluzione definitiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sembra che presto Fortnite tornerà sui dispositivi Apple. E non solo. Oltre il noto gioco, verrà introdotto anche uno Store alternativo. Il marketplace di Epic Games è infatti disponibile sia sui dispositivi Android che iOS. Ma come fare per ottenere lo Store sul proprio smartphone?

Epic Games Store in arrivo sui telefoni cellulari

L’azienda videoludica dopo anni di intoppi e disguidi ha annunciato di aver inviato l’ultima richiesta per l’approvazione. Cosa significa?

Lo Store ufficiale di Epic Games sbarca sui dispositivi Apple. In questo modo gli utenti possono scaricare i giochi direttamente sul poprio iPhone o su uno smartphone Android.

Secondo alcune indiscrezioni, nello Store al momento sono disponibili solo tre giochi, ma presto Epic Games potrebbe espandere ulteriormente il suo servizio. Per farlo intende attrarre un numero elevato di sviluppatori grazie all’uso di commissioni vantaggiose.

Ma come installarlo? Sui dispositivi iOS la procedura è la stessa da seguire con qualsiasi altro Store di terze parti. Prima di procedere bisogna controllare che il dispositivo sia aggiornato a iOS 17.6.

Una volta soddisfatto tale requisito bisogna recarsi su Safari e cercare la pagina dedicata. Qui bisogna inquadrare il QR code. Seguendo le apposite indicazioni si procede con l’installazione dello Store di Epic Games.

Nel processo viene chiesto di fornire il consenso per abilitare l’installazione dalle Impostazioni del proprio dispositivo. Una volta fornita l’autorizzazione, il processo è completato.

Cliccando sull’icona dello Store viene richiesto di accettare i termini di servizio per accedere alla schermata iniziale.

Come anticipato ci sono solo tre giochi al momento. Tra cui il già citato Fortnite, ma anche Rocket League Sideswipe e Fall Guy. Se si intende procedere con l’installazione di uno di quest’ultimo basta cliccare sull’apposito “tasto“. Una volta terminato il processo di installazione è possibile iniziare a giocare.