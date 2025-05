Cina testa rivestimento smart per pannelli solari spaziali

Hai presente quanto può fare caldo sotto il Sole d’agosto? Bene, moltiplica quella sensazione per qualche migliaio di volte… e forse inizierai ad avvicinarti a quello che provano i pannelli solari delle navicelle spaziali. Nello spazio non c’è aria, quindi niente vento o atmosfera a bilanciare: quando una superficie è esposta al Sole, si surriscalda in fretta, e quando finisce in ombra… beh, si gela all’istante. Un problema niente male per chi vuole costruire veicoli spaziali resistenti, affidabili e – soprattutto – autonomi.

Un nuovo scudo termico può rivoluzionare le missioni spaziali

E qui entra in gioco la Cina, che si sta preparando a testare un’invenzione piuttosto futuristica: un rivestimento trasparente e “intelligente”, pensato per aiutare i pannelli solari a sopravvivere meglio alle bizze termiche dello spazio. Si chiama TSRD – Transparent Smart Radiation Device – e non è solo un nome da film di fantascienza. È un materiale pensato per fare una cosa molto precisa: adattarsi al caldo (o al freddo) in tempo reale, regolando quanto calore lascia uscire dalla navicella, senza però bloccare la luce del Sole, che è fondamentale per produrre energia.

La magia dietro tutto questo? Un materiale chiamato ossido di vanadio (VO₂), che cambia “personalità” a 68 gradi: sotto questa soglia si comporta da isolante, sopra diventa un conduttore. In pratica, quando la navicella si scalda troppo, il rivestimento si trasforma e aiuta a disperdere il calore. Quando invece fa freddo, mantiene tutto il tepore possibile. E tutto questo… restando trasparente! Geniale, no?

Ma non è finita: il team di ricercatori cinesi ha anche messo a punto una struttura a strati – con metalli come l’argento e ossidi speciali – per ottimizzare l’effetto e mantenere alta l’efficienza solare. Il prossimo passo? Costruire dei prototipi veri e testarli in laboratorio, simulando le condizioni spaziali.

Se funziona, questa tecnologia potrebbe fare molta strada. Non solo per i satelliti in orbita, ma anche per le future missioni lunari e marziane, dove controllare la temperatura sarà questione di vita o di morte. E magari, un giorno, anche la nostra casa (su Marte o sulla Terra) potrebbe usare qualcosa di simile per rimanere fresca d’estate e calda d’inverno… senza consumare troppa energia.