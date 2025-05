Google Messaggi: Guida completa per eliminare messaggi per tutti

Google Messaggi

Google Messaggi ha finalmente introdotto la tanto attesa funzionalità “Elimina per tutti”, consentendo agli utenti di revocare i messaggi inviati sia nelle chat individuali che di gruppo. Questa opzione offre un maggiore controllo sulla comunicazione e permette di correggere errori o eliminare messaggi inviati per sbaglio. Ecco una guida completa su come utilizzare questa funzione:

Come eliminare un messaggio per tutti su Google Messaggi

La procedura per eliminare un messaggio per tutti è semplice e intuitiva:

Apri Google Messaggi : Avvia l’applicazione sul tuo smartphone Android.

: Avvia l’applicazione sul tuo smartphone Android. Seleziona la conversazione: Individua la chat in cui hai inviato il messaggio che desideri eliminare.

Tocca e tieni premuto il messaggio: Premi a lungo sul messaggio specifico che vuoi rimuovere.

Tocca e tieni premuto il messaggio: Premi a lungo sul messaggio specifico che vuoi rimuovere. Seleziona “Elimina per tutti”: Dal menu contestuale che compare, tocca l’opzione “Elimina per tutti” (potrebbe anche comparire come “Annulla invio” o con un’icona a forma di cestino con la dicitura “Elimina per tutti”).

Conferma l’eliminazione: Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Tocca “Elimina” per procedere.

Limite di tempo: Google Messaggi impone un limite di tempo entro il quale è possibile eliminare un messaggio per tutti.

Al momento, questo limite non è stato specificato ufficialmente, ma si presume possa variare da pochi secondi a qualche minuto dopo l’invio. Oltre questo periodo, sarà possibile eliminare il messaggio solo per te (“Elimina per me”).

Entrambi gli utenti devono avere RCS attivo: La funzione “Elimina per tutti” funziona correttamente solo se entrambi i partecipanti alla conversazione hanno attivo il protocollo RCS (Rich Communication Services) su Google Messaggi e utilizzano una versione aggiornata dell’applicazione. Se il destinatario utilizza ancora gli SMS tradizionali, il messaggio verrà eliminato solo dalla tua chat.

Notifica di eliminazione: È probabile che, una volta eliminato un messaggio per tutti, nella chat del destinatario comparirà una notifica che indica che un messaggio è stato rimosso, anche se il contenuto specifico non sarà più visibile. Questo garantisce una certa trasparenza all’interno della conversazione.

Versioni precedenti dell’app: Se il destinatario utilizza una versione obsoleta di Google Messaggi, potrebbe comunque visualizzare il messaggio eliminato. È quindi consigliabile che entrambi gli utenti mantengano l’app aggiornata all’ultima versione disponibile.

L’introduzione della funzione “Elimina per tutti” su Google Messaggi rappresenta un importante passo avanti per l’applicazione, allineandola alle funzionalità offerte da altre piattaforme di messaggistica popolari. Questa opzione offre agli utenti un maggiore controllo sulla propria comunicazione e la possibilità di rimediare a eventuali errori o ripensamenti. Assicurati di avere l’ultima versione di Google Messaggi e che la funzionalità RCS sia attiva per poter usufruire di questa utile aggiunta.