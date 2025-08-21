Lycamobile: ecco un’offerta 5G come non l’avete mai vista

Ogni utente al giorno d’oggi utilizza costantemente il proprio smartphone e di conseguenza la propria promozione telefonica attiva sul suo numero di cellulare, questi due elementi sono diventati indissolubili dal momento che sono indispensabili all’utente per restare connesso con la propria vita digitale in modo costante, di conseguenza l’offerta è importante tanto quanto lo smartphone e deve essere quella più giusta in base alle nostre esigenze, ecco dunque perché ogni utente deve scegliere attentamente la propria promozione andando a spulciare con attenzione i cataloghi disponibili nel suo paese, qui in Italia per fortuna le offerte non mancano dal momento che i provider telefonici ogni mese le aggiornano con nuovi cataloghi ricchi e variegati e soprattutto adatti alle esigenze di ogni consumatore.

Super offerta in 5G

Oggi vi parliamo di un operatore che rappresenta una piccola certezza all’interno della nostra penisola, stiamo parlando di Lycamobile, L’operatore tinto di verde infatti da diversi anni mette a disposizione offerte interessanti e rappresenta una vera e propria certezza, recentemente sul suo sito ufficiale è arrivata una nuova offerta che con soli 5,99 € al mese permette a chi decide di attivarla di godere di 150 GB di traffico dati in 5G (solo se effettuate l’attivazione online) con minuti ed SMS illimitati verso tutti, come se non bastasse il costo di attivazione è completamente gratuito e l’offerta gode addirittura di due mesi gratuiti, di conseguenza i primi due mesi non li pagherete e inizierete a pagare il costo mensile a partire dal terzo mese, si tratta sicuramente di una delle offerte più interessanti del mercato per chi non ha pretese esagerate in termini di giga e vuole avere un costo tutto sommato contenuto, se siete interessati l’attivazione si può effettuare comodamente online sul sito del provider, vi basterà cliccare sulla pagina ufficiale dell’offerta per poi seguire le indicazioni presenti all’interno del sito Internet.