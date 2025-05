Galaxy S25 Ultra apre le danze: la One UI 8.0 è pronta per il debutto

È ufficiale! La nuova interfaccia One UI 8.0 è ufficialmente entrata nella sua fase di test. A darne notizia è stato l’insider Tarun Vats, che ha scoperto la presenza della prima beta dedicata al Galaxy S25 Ultra all’interno dei server Samsung. Il firmware, riconoscibile attraverso i codici S938BXXU3ZYEA / S938BOXM3ZYEA / S938BXXU3BYEA, segna l’avvio concreto di un percorso che porterà presto al rilascio pubblico della nuova versione dell’interfaccia.

Galaxy S25 Ultra: una strategia pensata anche per i prossimi pieghevoli

Un dettaglio non da poco, considerando che il lancio della beta è previsto per la terza settimana di maggio. L’azienda coreana sembra voler anticipare i tempi per evitare i problemi riscontrati lo scorso anno con la One UI 7.0, che aveva fatto emergere diverse criticità, in particolare legate alla stabilità del sistema e alla gestione energetica. Ora, con la nuova versione in arrivo, Samsung vuole riconquistare la fiducia degli utenti puntando un software rifinito e pronto al debutto ufficiale.

Il Galaxy S25 Ultra non sarà solo il primo dispositivo a ricevere la beta, ma fungerà anche da base per testare le nuove funzionalità che verranno poi implementate nei futuri GalaxyZ Fold7 e Z Flip7. Entrambi i modelli pieghevoli usciranno sul mercato con la One UI 8.0 preinstallata. Per questo motivo, la fase di collaudo deve essere impeccabile e avviata con largo anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Le aspettative da parte della community sono molto alte. Tra chi spera in un’interfaccia più fluida e intuitiva, e chi invece desidera il ritorno di elementi grafici delle versioni precedenti, la discussione è già accesa. La beta sarà una prova utile non solo per il software, ma anche per la capacità di Samsung di ascoltare e rispondere alle esigenze reali degli utenti. Insomma, con questa mossa, l’azienda dimostra di voler trasformare gli errori passati in un punto di partenza per migliorare la sua esperienza utente.