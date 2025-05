Energia rinnovabile: primo trimestre 2025 segna un rallentamento

Nei primi tre mesi del 2025, le energie rinnovabili in Italia hanno un po’ rallentato il passo. Dopo un 2024 piuttosto vivace, il nuovo anno si è aperto con dati meno brillanti, almeno secondo l’Osservatorio FER di ANIE Rinnovabili. La nuova potenza installata è stata di 1.405 megawatt — che di per sé non è male — ma è comunque il 14% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Transizione energetica in crisi? Le rinnovabili italiane calano, ma c’è speranza

Il vero campanello d’allarme riguarda il fotovoltaico. È qui che il calo si fa sentire di più, con una flessione del 19%. E se si guarda più da vicino, il segmento residenziale — cioè i pannelli sui tetti delle case — ha fatto un tonfo del 39%. Anche il settore commerciale e industriale non se la passa meglio, segnando un -30%. Insomma, le famose “comunità energetiche” e i tetti solari sembrano aver perso un po’ di slancio.

Ma non tutto è negativo: i grandi impianti stanno continuando a crescere. Quelli tra 1 e 10 MW sono saliti del 4%, mentre quelli sopra i 10 MW hanno registrato un +28%. In particolare, ci sono stati 9 impianti fotovoltaici di taglia maxi che da soli hanno portato 321 MW alla rete. Anche l’eolico ha fatto la sua parte, grazie a due progetti importanti in Puglia che hanno aggiunto 152 MW (+48%).

Sul fronte produzione, però, il trimestre non è stato dei migliori: le rinnovabili hanno generato 25,8 TWh, in calo dell’8,6%. Solo il fotovoltaico cresce, mentre eolico, idroelettrico e bioenergie scendono. Di conseguenza, la copertura del fabbisogno nazionale da rinnovabili si ferma al 33%, in calo rispetto al 36% dell’anno scorso.

Nonostante tutto, ci sono ancora margini di recupero. Se tutto va bene, potremmo installare altri 6 GW entro fine anno. Ma per arrivare ai 10 GW annui previsti dal PNIEC e centrare gli obiettivi 2030, servono scelte chiare: meno burocrazia, più impianti sui tetti e un’accelerata vera alla transizione.