Honor 400 e 400 Pro avranno la fotocamera da 200 mp

Honor si prepara a lanciare i nuovi modelli 400 e 400 Pro. Con un teaser pubblicato sui suoi canali ufficiali, ha rivelato una delle caratteristiche più strabilianti dei dispositivi. Entrambi avranno una fotocamera principale da 200 MP. La serie affiancherà il già disponibile Honor 400 Lite che è arrivato in Italia ad aprile. Ma soprattutto punta tutto sulla qualità fotografica e sull’intelligenza artificiale “Ultra-Clear”. Questa promette prestazioni superiori per gli amanti della fotografia mobile. In attesa della presentazione ufficiale il 22 maggio, Honor ha già svelato il design dei due modelli, con il 400 Pro che sfoggerà tre fotocamere posteriori, mentre il modello base ne avrà due. Lo slogan scelto per questa nuova serie è “spark daily wonder“, un invito a “accendere la meraviglia quotidiana” con un dispositivo innovativo.

Honor 400 Pro: potenza e fotografia avanzata

Honor 400 è il modello base. Avrà un display AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 5000 nit. La fotocamera principale sarà accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 50MP. Il tutto è ideale per fare selfie di alta qualità. La batteria da 5.300 mAh garantirà una lunga autonomia. Inoltre sarà certificato IP65. Questo vuol dire che sarà resistente alla polvere e all’acqua.

Honor400Pro alzerà ulteriormente il livello. Un display OLED da 6,7 pollici. Risoluzione FHD+ e luminosità massima di 5000 nit. Per quanto riguarda la fotografia, sarà composto della stessa fotocamera principale da 200 MP. Ma con l’aggiunta di un teleobiettivo da 50 MP, per una versatilità maggiore nelle riprese a lunga distanza. Anche l’ultra-grandangolare avrà un sensore da 12 MP. Mentre la fotocamera frontale da 50MP sarà supportata da un sensore di profondità.

La batteria sarà identica al modello base, con capacità da 5.300 mA. Ma con supporto alla ricarica super veloce a 100W. La certificazione IP68 e IP69 assicura una maggiore protezione contro acqua e polvere. Il telefono è quindi ideale per l’uso quotidiano in qualsiasi condizione. Il prezzo del modello Pro in Europa dovrebbe partire da 799€.