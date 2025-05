Honor 400 e 400 Pro sono ufficiali: specifiche tecniche e prezzi

Dopo una lunga attesa, Honor 400 e Honor 400 Pro sono finalmente ufficiali, le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane e mesi sono state davvero tante, ma dopo aver visto ed apprezzato Honor 400 Lite (qui la nostra recensione), è arrivato il turno di conoscere da vicino i fratelli maggiori.

Honor 400 Pro

Honor 400 Pro è disponibile in due colorazioni, Midnight Black e Lunar Gray, presenta un display AMOLED da 6,7 pollici, curvo su tutti i lati, una risoluzione massima di 2800 x 1280 pixel, luminosità di 500 nit, refresh rate che si estende fino a 120Hz, con 460 ppi e tanta tecnologia (AI Defocus Eyecare, AI Circadian Night Display e non solo). Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con una configurazione che prevede 12GB di RAM, affiancati da 256 o 512GB di memoria interna. E’ uno smartphone con certificazione IP68/69, dotato di una batteria da 5300mAh in silicio-carbonio, che supporta la ricarica rapida a 100W cablata e 50W wireless, oltre ad una connettività che prevede 5G, WiFi 6E, USb-C, chip GPS, NFC e bluetooth 5.4.

Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica MagicOS 9.0 (e promessa di 6 anni di aggiornamenti Android), capace comunque di regolare un comparto fotografico composto da 3 sensori: 200 megapixel il principale Ultra-Clear e stabilizzatore ottico integrato, 50 megapixel il teleobiettivo Sony IMX856 con stabilizzatore ottico e ultragrandangolare da 12 megapixel con angolo di apertura di 112 gradi. Honor 400 Pro è dual SIM, ha dimensioni di 160,8 x 76,1 x 8,1 millimetri di spessore ed un peso di 205 grammi. Non manca tanta intelligenza artificiale, con Gemini, AI Deepfake Detection, cerchia e cerchia, ma anche una serie di funzioni direttamente collegate alla fotocamera.

Honor 400

Il fratello minore è in vendita in tre colorazioni (Midnight Black, Meteor Silver e Desert Gold), è dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici di diagoanle, con luminosità massima di 500 nits, risoluzione 2736 x 1264 pixel, refresh rate che arriva fino a 120Hz, e tutta la tecnologia di cui vi abbiamo parlato per Honor 400 Pro. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, con configurazione 8GB di RAM e scelta tra 256/512GB di ROM. E’ uno smartphone certificato IP65, che presenta sistema operativo Android 15, personalizzato con la MagicOS 9.0 (e sempre 6 anni di aggiornamenti Android). La connettività è rappresentata dal dual SIM, 5G, bleutooth 5.4, chip NFC, WiFi 6 e USB-C, senza dimenticarsi di un comparto fotografico composto da due sensori: 200 megapixel per la principale con stabilizzatore integrato e 12 megapixel per la ultragrandangolare. Anteriormente, come per Honor 400 Pro, è previsto un sensore da 50 megapixel.

La batteria è da 5300mAh, in silicio-carbonio, con la sola ricarica rapida cablata a 65W, non manca tutta la tecnologia elencata con Honor 400 Pro. Le sue dimensioni sono di 156,5 x 74,6 x 7,3 millimetri ed un peso di 184 grammi.

Prezzi

Entrambi gli smartphone sono in vendita da oggi, 22 maggio, ad un prezzo di partenza di 699,90 euro per Honor 400 Pro, che sale a 799,90 euro per coloro che acquisteranno su Honor.com il bundle con Honor Choice Earbuds Clip, caricatore da 100W e 180 giorni di sostituzione senza riparazione. Honor 400 è invece in vendita ad un prezzo di partenza di b449,90 euro su honor.com, con esattamente gli stessi plus del fratello maggiore.