Google Messaggi punta alla personalizzazione grafica

Un piccolo ma importante cambiamento sta per rivoluzionare l’esperienza delle chat di gruppo su Google Messaggi per Android. Gli utenti, infatti, potranno finalmente impostare un’immagine personalizzata come icona per i gruppi. Finora, l’unico elemento grafico disponibile era una composizione automatica di quattro immagini profilo dei partecipanti, mostrata in forma circolare. Tale soluzione si è rivelata spesso poco chiara, soprattutto quando si gestiscono più conversazioni in contemporanea. Il nome del gruppo era, in pratica, l’unico strumento davvero utile per distinguere una chat da un’ altra. Adesso, invece, Big G ha deciso di puntare su una maggiore personalizzazione visiva. Permettendo così ai suoi utilizzatori di dare un’identità chiara e unica a ogni gruppo.

Google Messaggi: distribuzione graduale e funzionalità ancora in fase iniziale

A segnalare l’arrivo della funzione sono stati alcuni utenti su Reddit, dove sono apparse le prime immagini dell’aggiornamento. Accedendo ai dettagli di una conversazione di gruppo, sembra comparire una nuova icona a forma di matita accanto all’immagine circolare. Questo simbolo consente di modificare l’icona e caricare una foto a scelta. Una volta selezionata l’immagine, essa sostituirà quella predefinita e diventerà la nuova rappresentazione grafica del gruppo. Va specificato però che non sarà possibile tornare alla visualizzazione originale dopo la modifica, né si potranno usare GIF animate.

La possibilità di cambiare la foto del gruppo non è ancora disponibile per tutti. Anche tra coloro che utilizzano la versione beta dell’app, la nuova opzione compare solo in modo sporadico. Ciò fa quindi pensare che Google stia adottando una strategia di rilascio graduale, come spesso accade per le ultime novità introdotte. Una volta implementata su scala più ampia, però, siamo certi che sarà apprezzata. Soprattutto da chi desidera distinguere le conversazioni con amici, colleghi o familiari in modo più immediato.

Si tratta dunque di un miglioramento semplice ma efficace, che fa parte del progetto di rinnovamento dell’interfaccia e delle funzioni di Google Messaggi. L’app continua così a colmare le differenze con piattaforme concorrenti come WhatsApp, introducendo funzioni che migliorano la praticità e la personalizzazione della sua esperienza d’uso.