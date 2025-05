Italiani in allerta: una nuova truffa vi svuota il conto da WhatsApp

D’ora in avanti, quando utilizzerete WhatsApp durante la vostra vita di tutti i giorni, dovrete prestare attenzione ad un pericolo che si cela dietro l’angolo, Nello specifico, stiamo parlando dell’ennesima truffa online che mira a ingannare gli utenti per portarli a compiere errori irreparabili che possono ovviamente costargli caro, l’obiettivo dei truffatori è quello di riuscire a entrare in possesso di informazioni sensibili delle vittime da poter utilizzare a proprio vantaggio, ovviamente la refurtiva preferita sono i codici di accesso bancari e le password, in modo da poter entrare in possesso dei risparmi della vittima, senza lasciargli la possibilità di rimediare in nessun modo.

Il nuovo pericolo che si sta diffondendo soprattutto qui in Italia colpisce gli utenti con l’obiettivo di rubare i loro risparmi, i truffatori non soltanto usano WhatsApp per colpire una fetta di utenti davvero molto ampia, ma hanno iniziato ad utilizzare le videochiamate che paradossalmente consentono loro di massimizzare le probabilità di successo e soprattutto di non lasciare scampo alla vittima che non potrà più fare nulla una volta che si sarà accorta dell’inganno, scopriamo insieme come funziona questa nuova truffa.

Addio al conto corrente

La nuova truffa che sta colpendo moltissimi italiani esordisce con un semplice messaggio che i truffatori inviano fingendosi la banca dell’utente, all’interno di questo messaggio avvisano la vittima di dover consegnare una comunicazione davvero molto urgente che può essere recapitata solo attraverso una video chiamata per motivi di sicurezza, ciò induce la vittima ovviamente a seguire le istruzioni e ad avviare la video chiamata a con i truffatori, una volta arrivati a questo punto i truffatori poi convincono il malcapitato ad attivare la condivisione dello schermo facendogli poi eseguire l’accesso all’interno della propria pagina Internet banking, così facendo ovviamente potranno registrare in pochi minuti tutte le credenziali di accesso di sicurezza della vittima utilizzandoli in un secondo momento per prelevare tutti i risparmi contenuti nel suo conto in banca, senza ovviamente lasciargli la possibilità di rimediare in nessun modo, se anche voi doveste essere avvicinati nelle stesse modalità, non eseguite nessuna istruzione e bloccate immediatamente tutto.