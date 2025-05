Google porta Gemini in tempo reale dentro Workspace: cosa cambia per gli utenti

Gemini

Google ha iniziato a integrare Gemini in tempo reale all’interno delle applicazioni di Workspace. L’aggiornamento, annunciato durante l’evento I/O 2024, riguarda strumenti diffusi come Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive. La funzione si chiama “Gemini Live” e consente di interagire vocalmente con l’intelligenza artificiale in modo dinamico, mentre si lavora all’interno delle applicazioni.

Interazione vocale diretta e contestuale

Con Gemini Live, gli utenti possono comunicare a voce con il sistema, chiedendo ad esempio di riscrivere un paragrafo, cercare informazioni tra i file o analizzare contenuti presenti in un documento. Il sistema risponde con una voce naturale, e l’utente può interrompere, correggere o riformulare le richieste in tempo reale.

La novità consiste nella possibilità di utilizzare Gemini senza dover abbandonare l’applicazione in uso. Per esempio, in Gmail sarà possibile chiedere a voce di scrivere una risposta a una mail, oppure in Drive si potrà cercare un file semplicemente parlando. L’interazione avviene direttamente nella finestra di lavoro, rendendo più fluido l’utilizzo dell’AI.

Gemini ora riconosce il contesto tra più applicazioni, quindi riesce a elaborare risposte e suggerimenti che tengono conto di contenuti presenti su Gmail, Documenti, Drive e altri strumenti collegati. Questo approccio migliora la coerenza delle azioni compiute, ad esempio quando si desidera creare una presentazione partendo da una mail ricevuta o da un documento condiviso.

L’integrazione di Gemini punta a trasformare Workspace in un ambiente di lavoro assistito, dove l’intelligenza artificiale partecipa attivamente. Il sistema sarà capace, secondo Google, di eseguire operazioni complesse, come creare tabelle da dati sparsi tra fogli di calcolo o sintetizzare lunghe conversazioni email.

Gemini Advanced e nuove funzioni di collaborazione

Alcune delle funzioni più evolute, come Gemini Live e il riconoscimento avanzato del contesto, saranno disponibili per gli utenti di Gemini Advanced, il piano in abbonamento che include l’accesso al modello 1.5 Pro. Questo modello è il più recente rilasciato da Google ed è progettato per gestire richieste complesse, grazie a una finestra di contesto di un milione di token. Ciò significa che può analizzare grandi quantità di testo in una singola interazione, utile ad esempio per leggere interi documenti o archivi email.

Tra le novità in arrivo c’è anche la funzione “NotebookLM”, che sarà integrata con Gemini. Questo strumento permette di creare taccuini intelligenti, con annotazioni e fonti documentate, e ora potrà essere utilizzato anche in Google Workspace. L’integrazione consentirà, ad esempio, di raccogliere dati da diversi documenti e generare automaticamente una sintesi o un report.