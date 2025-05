TIM: annunciate 1,8 milioni rimodulazioni per gli utenti

Nel primo trimestre del 2025, TIM ha avviato una nuova fase di rimodulazioni tariffarie. Quest’ultima ha coinvolto un numero consistente di clienti. A tal proposito, secondo quanto comunicato, da gennaio a marzo sono state coinvolte 1,1 milioni di linee fisse e 700.000 linee mobili. L’effetto concreto di tali aumenti, però, sarà visibile solo a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. Il CEO dell’azienda, Pietro Labriola, ha ribadito che si tratta del quarto anno consecutivo in cui TIM procede con un rialzo dei prezzi destinato ai clienti già attivi. Il processo di revisione delle tariffe non si limiterà agli aumenti già applicati nei primi tre mesi dell’anno. Dal 7 giugno, infatti, alcune offerte mobili ricaricabili subiranno un ulteriore incremento del costo mensile pari a 1,99 euro. Quest’ultimo sarà addebitato dal primo rinnovo utile successivo a quella data.

TIM: continuano i rincari per gli utenti attivi

Per cercare di mitigare il disagio percepito dai clienti coinvolti, l’operatore offre un incentivo in forma di bonus aggiuntivo. Quest’ultimo varia a seconda della comunicazione ricevuta dal cliente tramite SMS. Alcuni potranno attivare 50 BG gratuiti ogni mese. Mentre altri avranno la possibilità di utilizzare senza costi aggiuntivi la rete 5G ULTRA dell’operatore. L’attivazione del beneficio scelto avviene tramite SMS, secondo le indicazioni fornite da TIM nel messaggio inviato all’utente.

Chi invece non intende accettare le nuove condizioni economiche ha più opzioni a disposizione. È possibile scegliere un’offerta alternativa proposta direttamente da TIM. Per tale opzione si mantiene invariato il prezzo mensile dell’attuale abbonamento. Offre però 2GB aggiuntivi. In alternativa, si può decidere di disattivare l’offerta oggetto di modifica, mantenendo comunque attiva la linea mobile. Oppure si può esercitare il diritto di recesso. Quest’ultima opzione prevede la possibilità di cessare il contratto o trasferire il numero a un altro operatore senza dover pagare penali o costi di disattivazione. Ci sono diverse modalità per il recesso. È però importante procedere entro l’8 luglio.