Very Mobile: la promo da 200 GB in 5G costa solo 6,99€

Very Mobile continua a farsi notare nel panorama delle offerte mobili, proponendo una nuova tariffa che unisce tanti giga, prezzo bloccato e semplicità. La promozione attuale prevede 200 GB di traffico dati al mese, con connessione 5G inclusa, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Tutto questo a soli 6,99€ al mese, per sempre.

Primo mese gratuito e attivazione economica

Il primo mese viene offerto in maniera gratuita dal gestore che garantisce agli utenti una vera e propria qualità esclusiva da prendere al volo. Per attivare la promozione è previsto un contributo una tantum di 2,99€, che si paga solo la prima volta. Una soluzione ideale per chi cerca una tariffa completa ma non vuole affrontare spese impreviste.

eSIM disponibile e attivazione semplificata

Che si tratti di scegliere una SIM fisica o la nuova eSIM virtuale, non ci sarà alcun problema in quanto sarà tutto gratuito, esattamente come la spedizione. È chiaro che la procedura diventa molto più rapida scegliendo la seconda soluzione, anche se in questi casi incide tanto l’attivazione tramite un metodo molto innovativo come quello che riguarda lo SPID.

Chi può attivarla tra gli utenti

La promozione è disponibile per tutti, senza distinzioni tra nuovi clienti o provenienza da un operatore specifico. Chiunque decida di cambiare operatore può scegliere Very Mobile e sfruttare i 200 GB in 5G, insieme a chiamate e SMS illimitati.

Disponibile fino al 29 maggio sul sito di Very Mobile

Questa offerta è però a tempo limitato: sarà possibile attivarla fino al 29 maggio, salvo eventuali proroghe. Un’occasione da non perdere per chi vuole una tariffa completa, conveniente e senza vincoli nascosti.

Very Mobile si conferma così come una delle alternative più competitive nel mercato mobile, puntando su prezzi chiari, tanti giga e zero sorprese. Una soluzione pratica per chi cerca una connessione veloce e vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità.