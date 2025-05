Very Mobile rivoluziona il mercato: 150GB in 5G, chiamate illimitate e tanto altro ancora

Molto più di una semplice tariffa telefonica. Very Mobile propone una promozione chiara, economica e senza sorprese. Con soli 5,99€ al mese, grazie a questa soluzione, l’utente infatti avrà accesso a 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati, attivazione e spedizione della SIM completamente gratuite. L’offerta è aperta a chi proviene da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce e Fastweb, ma può essere richiesta anche da nuovi utenti. Essa è disponibile fino all’8 maggio, sia con SIM fisica che in formato eSIM, per chi preferisce un’attivazione completamente digitale e immediata.

Very Mobile: connettività trasparente, libertà totale e servizi inclusi in ogni dettaglio

La rete Very raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97,3% in 5G. Garantisce così una connessione veloce, stabile e adatta a ogni esigenza, dallo streaming in alta definizione al gaming online. Nessuna sorpresa in bolletta! In quanto se si esauriscono i Giga, la navigazione viene bloccata automaticamente e può essere riattivata con un semplice tocco sull’app. Non ci sono vincoli di durata, penali o costi nascosti. La ricarica può essere fatta manualmente o impostata come automatica, in modo che possiate dimenticarvi per sempre dei rinnovi.

Ma non è finita qui. Tale soluzione si distingue per la trasparenza contrattuale e per l’attenzione ai bisogni del cliente. L’attivazione può avvenire comodamente da casa, tramite SPID, CIE o video-identificazione, oppure recandosi in uno dei 3.000 punti vendita distribuiti in tutta Italia. Very Mobile include gratuitamente tutti i servizi essenziali come: “Ti ho cercato”, “RingMe”, hotspot, SMS bancari e blocco automatico dei servizi a pagamento.

In Europa si può navigare con 7,6GB senza costi extra, sfruttando tutti i minuti e gli SMS dell’offerta. Anche cambiare piano è semplice e gratuito, senza differenze tra clienti nuovi o già attivi. In più, per esigenze particolari, si possono abilitare le chiamate internazionali direttamente dall’app. Assistenza sempre disponibile, rete potente e una gestione semplice dell’utenza, fanno di Very Mobile una soluzione moderna, sicura e conveniente. Insomma, la scelta ideale per chi cerca un operatore affidabile e trasparente, che mette al centro le esigenze dell’utente.