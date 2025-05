Google, nuovi problemi legati all’ antitrust statunitense

Google starebbe di nuovi sotto gli occhi dell’ antitrust statunitense per alcune questioni legate alla monopolizzazione del mercato pubblicitario. Infatti il Dipartimento di Giustizia statunitense ha confermato di voler smantellare l’ impero tecnologico pubblicitario di Google. Proprio per questo è stato organizzato un processo definitivo che metterebbe in luce tutte le colpe addossate alla società in questi anni. Quindi sembra che nasceranno dei problemi molto grandi per l’ azienda e probabilmente ci vorrà del tempo prima di riprendersi dal duro colpo giuridico.

La sentenza arriva dopo che sono state condotte delle indagini effettive sull’ operato di Google riguardo le sue mosse pubblicitarie. Infatti sembra che abbia assunto una posizione dominante nel commercio pubblicitario dopo aver legato il suo server pubblicitario per editori al suo ad exchange. In questo modo, secondo la corte, sono stati danneggiati gli editori, i concorrenti ed i consumatori dato che in questo modo viene eliminata la competizione. Infatti il mercato gira tutto intorno a Google e viene frenata ogni possibilità di concorrenza.

Google, monopolio del mercato pubblicitario

Secondo la sentenza del tribunale, Google avrebbe l’ obbligo di fornire l’ accesso ai dati di bidding nel suo ad exchange ai server pubblicitari. L’ obiettivo principale è obbligare la società a cedere tutte le attività di ad exchange e di server pubblicitari per editori. A tutto questo Google ha messo in guardia della possibilità di una perdita delle tutele sulla privacy e la sicurezza degli utenti. Per questo la società ha proposto la condivisione di una parte di dati pubblicitari con i concorrenti. Inoltre si potranno eliminare alcune pratiche tariffarie anticoncorrenziali tra cui la “unified pricing“. Tutte le proposte fatte potrebbero danneggiare editori ed inserzionisti oltre che prive di fondamento giuridico.

Google sta affrontando molte sfide legate alle sue pratiche giudicate dall’ antitrust non conformi alla normativa, per cui non ci resta che aspettare come si evolveranno le varie faccende.