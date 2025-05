Samsung Galaxy S25 FE in arrivo con un soc MediaTek?

A quanto pare si aggiungerà molto presto un nuovo membro alla famiglia di smartphone Samsung Galaxy S25. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S25 FE. Quest’ultimo sarà dunque il successore del precedente modello annunciato sul mercato lo scorso mese di ottobre. Fino ad ora si pensava che a bordo del nuovo device potesse esserci lo stesso processore del precedente modello, cioè il soc Exynos 2400e, ma a quanto pare non è così.

Samsung Galaxy S25 FE, a bordo potrebbe esserci un soc MediaTek

Si ritorna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Samsung, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Come già detto in apertura, fino ad ora si pensava che l’azienda potesse adottare lo stesso processore del precedente modello, ovvero il soc Exynos 2400e. Tuttavia, i nuovi rumors e leaks sembrano smentire tutto questo. A bordo sembra che ci sarà infatti un processore dell’azienda tech MediaTek.

Si tratterebbe del soc MediaTek Dimensity 9400. Un processore dunque prestante, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere. Per quanto riguarda il resto, ci aspettiamo un design più o meno in linea con quello degli attuali modelli della gamma Samsung Galaxy S25. Le sue specifiche dovrebbero essere poi al top, anche se ci sarà sicuramente qualche rinuncia rispetto agli altri top di gamma. La serie Samsung Galaxy FE, infatti , si distingue dalle altre per essere quella più “economica”. Nel frattempo, comunque, ricordiamo la scheda tecnica del precedente modello.

Samsung Galaxy S24 FE – scheda tecnica