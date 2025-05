iOS 18.5 potrebbe deludere gli utenti, ma ecco perché sarà utilissimo

Dalle parti di Apple, a Cupertino, bolle in pentola il nuovo aggiornamento alla prossima versione che si chiamerà iOS 18.5. Quella che in realtà è una nuova release del già tanto discusso iOS 18, secondo quanto riportato in queste ore, non dovrebbe essere così interessante dal punto di vista delle novità che porterà. Gli esperti, o meglio le fonti più accreditate in merito, riferiscono di un update che porterà solo dei miglioramenti e qualche correzione. Non ci saranno dunque funzioni di grande impatto, ma semplicemente qualche piccola aggiunta e qualche risoluzione di problematiche segnalate in iOS 18.4.

Miglioramenti per Mail, Screen Time e altro

Tra le novità più attese c’è un cambiamento nell’app Mail. La nuova versione del sistema operativo dedicato agli iPhone, vedrà tornare di nuovo all’interno della barra principale il celebre tasto “Tutti i messaggi”. Oltre a questo verrà semplificato l’accesso alla posta non filtrata, aspetto che gli utenti avevano criticato al lancio dell’ultimo aggiornamento.

Anche Screen Time riceve un piccolo ma importante aggiornamento. Ogni genitore riceverà un avviso tutte le volte che i loro figli andranno ben oltre i limiti di utilizzo che sono stati impostati per andare a letto.

Novità grafiche e funzionalità per Vision Pro

Non mancano le novità estetiche, come il nuovo sfondo Pride Harmony, caratterizzato da bande arcobaleno in movimento, un’aggiunta che sottolinea l’attenzione di Apple alla personalizzazione.

Per chi utilizza Vision Pro, il sistema operativo visionOS 2.0 introduce una nuova scheda “Immersive e 3D” nell’app TV, facilitando la ricerca di film e contenuti in formato spaziale. Una soluzione che risponde alle prime critiche ricevute dagli utenti, che avevano segnalato la difficoltà nel trovare contenuti 3D.

Piccoli ritocchi per Apple TV e sicurezza semplificata

iOS 18.5 semplifica anche l’esperienza su Apple TV e smart TV compatibili, dove gli utenti potranno approvare il noleggio di film utilizzando il Face ID di un iPhone vicino, eliminando la necessità di digitare una password.

Un aggiornamento in vista della WWDC 2025

Secondo Gurman, iOS 18.5 è un modo per mantenere l’ecosistema Apple aggiornato, evitando che gli utenti percepiscano un rallentamento nell’evoluzione del software. Ma è anche un modo per preparare il terreno a WWDC 2025, dove Apple potrebbe svelare una nuova interfaccia e migliorare ulteriormente l’integrazione dell’Apple Intelligence.

In attesa delle grandi novità, iOS 18.5 si concentra sulla risoluzione di piccoli problemi e sull’aggiunta di qualche dettaglio che migliora l’esperienza quotidiana.