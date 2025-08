Galaxy S26: cambia la lineup dei dispositivi?

Samsung sembra pronta a riscrivere le sue regole. Ciò grazie al lancio della futura gamma Galaxy S26, prevista per l’inizio del 2026. A tal proposito, una recente analisi di Android Authority condotta su una versione di sviluppo della One UI 8 ha fatto emergere nuovi dettagli. Quest’ultimi suggeriscono una svolta decisa nell’organizzazione dei dispositivi. I riferimenti individuati all’interno del firmware parlano chiaramente di tre modelli: M1, M2 e M3. Identificabili rispettivamente come Galaxy S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra. A colpire è soprattutto l’assenza di qualunque menzione ad un possibile modello standard, elemento che potrebbe indicare un cambiamento importante per la nuova serie di smartphone.

Samsung ha deciso di modificare la lineup per i Galaxy S26?

La nuova nomenclatura non è soltanto una questione formale. Il codice “M1”, che nella logica passata sarebbe spettato al modello base, risulta ora legato al Pro. Suggerendo una revisione dell’intera gerarchia dei dispositivi. In assenza di riferimenti a sigle come “M0” o “M4”, appare improbabile che un modello base sia effettivamente in fase di sviluppo. Una simile scelta potrebbe essere indicativa di una strategia commerciale più aggressiva, puntata su segmenti premium.

Se confermata, la nuova lineup vedrebbe, quindi, il Galaxy S26 Pro come punto d’accesso alla gamma. Affiancato da un Edge (in sostituzione del classico Plus) e dal top di gamma Ultra. Tali segnali rafforzano l’ipotesi di un riposizionamento verso prodotti di fascia più alta. Con un conseguente aumento dei prezzi medi. In generale, il quadro complessivo che si delinea dalle recenti informazioni lascia pensare ad una trasformazione radicale della serie Galaxy S. Il tutto con un’impostazione diversa rispetto a quanto visto finora. Riservando una maggiore e più marcata attenzione al mercato premium.

È bene sottolineare che tali informazioni provengono da una build interna. Ciò significa che non rappresentano necessariamente decisioni definitive. È necessario attendere conferme ufficiali per comprendere l’assetto definitivo della lineup.