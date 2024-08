Samsung è pronta a lanciare il suo nuovo smartphone, il Galaxy S24 FE, previsto per ottobre 2024. Questo dispositivo rappresenta un’evoluzione notevole rispetto al GalaxyS23FE. Infatti, quest’ ultimo, pur mantenendo una linea di design simile ai modelli precedenti, introduce importanti novità. Il telaio resta in alluminio, così come anche il display protetto da Corning Gorilla Glass Victus+. Sarà però disponibile in cinque colori distintivi. Ovvero blu, verde, nero, grafite e giallo, offrendo così una più vasta gamma di opzioni per personalizzare l’aspetto del proprio smartphone. Ma passiamo agli aspetti tecnici. Lo schermo fa 6,7 pollici è progettato per offrire una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1.900nit. Tanto da diventare uno dei migliori nella sua fascia di prezzo, che si stima sarà attorno ai 500€ o poco più. Tale configurazione garantisce un’esperienza visiva di alta qualità. Ma assicura anche una fluidità e una reattività superiori, essenziali per un utilizzo quotidiano ottimale.

Prestazioni avanzate e nuove funzionalità con Galaxy AI

Sul fronte delle prestazioni, il Galaxy S24 FE si distingue per l’integrazione del nuovo processore Exynos 2400. Il quale promette una maggiore efficienza energetica rispetto all’Exynos2200 montato sul modello precedente. La batteria da 4.565mAh è un altro punto di forza. In quanto offre fino a 29 ore di riproduzione video continua e 78h di quella musicale. Insomma, un netto miglioramento rispetto al passato. Queste innovazioni sono accompagnate da un comparto fotografico avanzato, che si avvicina a quello del GalaxyZ Fold 6. Il GalaxyS24FE sarà infatti dotato di un sensore principale da 50MP, affiancato da una lente ultrawide da 12MP e uno zoom ottico 3x da 8MP. La fotocamera frontale, è progettata per catturare immagini di alta qualità durante le videochiamate e i selfie. Ma non è ancora tutto. Lo smartphone sarà equipaggiato con Galaxy AI, che include numerose funzionalità avanzate. Tra cui Portrait Studio, AIZoom e Live Translate. Così da rendere l’esperienza utente ancora più versatile e intelligente. La One UI 6.1.1 sarà la versione software preinstallata. Mentre l’aggiornamento a OneUI 7 potrebbe essere previsto per un secondo momento. In poche parole, con tutte queste caratteristiche, il Galaxy S24 FE si presenta come un dispositivo altamente competitivo. Capace di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e di offrire prestazioni di alto livello a un costo super accessibile.