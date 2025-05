WindTre sposta le sue offerte per anticipare il lancio del Galaxy S25 Edge

Il conto alla rovescia per l’arrivo del Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe aver influenzato le ultime decisioni commerciali di WindTre. L’operatore, infatti, ha prorogato di un solo giorno la validità delle sue offerte standard per il mobile e il fisso, portandone la scadenza dall’11 al 12 maggio 2025. Una mossa apparentemente piccola, ma che potrebbe nascondere precise strategie legate al nuovo top di serie della casa sudcoreana, la cui presentazione è fissata per il 13 maggio.

L’evento di lancio, intitolato “Beyond Slim”, sarà trasmesso in diretta streaming mondiale attraverso il sito ufficiale e il canale YouTube di Samsung. L’inizio è previsto alle 2:00 del mattino in Italia. In contemporanea si muove anche WindTre. Sul sito dell’operatore è infatti attivo un modulo per registrarsi e ricevere informazioni personalizzate riguardo all’acquisto del nuovo dispositivo. Gli utenti interessati potranno lasciare i propri dati per essere ricontattati a partire proprio dal giorno della presentazione.

Fibra WindTre: proroga confermata fino a fine mese per alcune promozioni

A oggi non è ancora stata annunciata un’offerta ufficiale da parte di WindTre per il Galaxy S25 Edge. Ma è probabile che dal 13 maggio sarà possibile accedere a proposte commerciali con pagamento a rate. Il nuovo smartphone potrebbe diventare disponibile nei negozi italiani e tramite operatori mobili come WindTre a partire dal 27 maggio, dopo un periodo iniziale di preordine.

Mentre le offerte mobili si avvicinano a una possibile revisione imminente, la rete fissa mantiene alcune agevolazioni lanciate ad aprile. WindTre infatti ha confermato che due promozioni legate alla sua Super Fibra resteranno attive fino al 31 maggio 2025. La prima riguarda l’attivazione gratuita dell’offerta in FTTH fino a 2,5Gbps su rete Open Fiber. La seconda consente, sia ai nuovi clienti che a quelli già attivi sulla rete mobile, di sottoscrivere la Super Fibra nelle cosiddette Aree Bianche al prezzo ridotto di 20,99€ al mese.

Queste offerte sono tuttora disponibili nei negozi WindTre e costituiscono un incentivo importante per chi desidera migliorare la propria connessione casalinga. Ciò evidenzia ancora di più la volontà dell’operatore di consolidare la propria presenza anche nel settore della rete fissa, in un mercato sempre più competitivo. Insomma, con la presentazione del Galaxy S25 Edge alle porte e nuove strategie in fase di definizione, WindTre si prepara a un mese di maggio ricco di novità.