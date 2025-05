Con TIM Power Supreme Easy, il 5G è a portata di click

Attivare una nuova linea mobile non è mai stato così conveniente. TIM propone una promozione pensata per i clienti che arrivano da operatori virtuali e da Iliad. Tale soluzione si chiama TIM Power Supreme Easy ed unisce grandi prestazioni a un prezzo super competitivo. Per 7,99€ al mese infatti si ricevono 200GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, con attivazione e primo mese gratuiti se l’adesione avviene online.

TIM offre Servizi digitali avanzati per un’esperienza semplice e sostenibile

Un vantaggio ulteriore è rappresentato dal servizio TIM Ricarica Automatica. Quest’ ultimo infatti è gratuito e consente di mantenere l’offerta attiva in modo continuativo, ricaricando il credito prima della scadenza mensile. Se viene disattivato, la promo si trasforma in TIMPower Supreme, che dimezza i Giga a 100 mensili pur mantenendo lo stesso canone. La navigazione continua anche una volta superata la soglia, ma a velocità ridotta e con costi extra contenuti. È garantito anche l’uso dei minuti e degli SMS in tutta l’Unione Europea, con 8GB disponibili ogni mese per il roaming internazionale.

La vera forza dell’offerta TIM però è l’integrazione con le nuove tecnologie e i servizi digitali. Infatti, chi sceglie di attivare una nuova linea può optare per la eSIM, una soluzione completamente virtuale che elimina la necessità della SIM fisica. Basta avere uno smartphone compatibile e il gioco è fatto. Si riceve un QR code tramite e-mail, si scansiona e la linea è subito attiva. Questo sistema è ecologico, non si può danneggiare né smagnetizzare, ed è ideale per chi vuole tenere più numeri sullo stesso telefono.

Per completare l’attivazione, servono soltanto un documento d’identità valido e una carta di credito o, in alternativa, si può scegliere la consegna con corriere e pagamento alla consegna. In pochi giorni, la SIM arriva a casa e la linea è già operativa. I tempi sono rapidi anche per la portabilità, il numero viene trasferito senza interruzioni e senza perdita di credito residuo. Infine, l’offerta può essere arricchita con TIM UNICA Power, la soluzione che regala Giga illimitati in 5G a tutte le linee mobili associate a una rete fissa TIM. Tale promo è pensata per le famiglie, con la possibilità di unire fino a sei schede telefoniche, anche intestate a persone diverse.