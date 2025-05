Truffa phishing e utenti fregati in due secondi: il messaggio è pericoloso

Con tutto quello che si sente in giro, ritrovarsi una truffa tra i messaggi può essere normale. Questo è ciò che è capitato a numerose persone che infatti hanno avuto paura soprattutto dopo essersi rese conto di aver fatto un grosso guaio cliccando sui link presenti nel testo. Oggi è la volta di altre due truffe.

Truffa e problemi: ecco i messaggi che girano in queste ore sul web

La nuova truffa arriva da un messaggio che parla addirittura di iCloud, il servizio di archiviazione di Apple che prevede anche dei piani di abbonamento ben specifici. Ecco il testo:

“iCloud!

Il tuo metodo di pagamento è scaduto: aggiorna le tue informazioni di pagamento…

Se non hai abbastanza spazio nel Cloud, puoi aggiornare il tuo piano di archiviazione.

Le tue foto e i tuoi video verranno eliminati oggi.!!!

Non siamo riusciti a rinnovare il tuo Cloud Storage !! Senza spazio Cloud, potresti perdere tutti i dati e i file archiviati sul servizio Cloud.

Non siamo riusciti a rinnovare il tuo spazio di archiviazione Cloud! Senza spazio Cloud, potresti perdere tutti i dati e i file archiviati nel Cloud.

Senza Cloud Space, potresti non essere in grado di archiviare tutti i tuoi file di dati nel servizio Cloud. Servizio di sincronizzazione fornito da Apple che consente agli utenti di archiviare i propri dati, come foto, video, documenti e altro ancora, sui server Apple e di accedervi da qualsiasi dispositivo..

AGGIORNA I MIEI DATI DI PAGAMENTO

ID abbonamento

0379057295673

Prodotto

Archiviazione Cloud

Data di scadenza

04/30/2025!

CONTROLLA ORA!”

Di messaggio in realtà ce n’è anche un altro ed è ugualmente pericoloso. Questo parla di alcune anomalie in riferimento ad un account Microsoft, ma ovviamente anche in questo caso non esistono pericoli in quanto si tratta solo di un espediente. Tenere l’attenzione molto alta e quindi obbligatorio per evitare che succedano determinate cose e dunque tenete sempre gli occhi bene aperti.