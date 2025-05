Truffa del numero sbagliato: ecco come funziona e come proteggersi

La sicurezza digitale continua a essere messa alla prova da nuove forme di truffa. Una delle ultime, soprannominata “Oops, numero sbagliato”, è in forte diffusione negli Stati Uniti ma rischia di arrivare anche altrove. Le autorità, tra cui l’FBI, hanno già lanciato l’allarme, invitando gli utenti di smartphone Android e iOS a prestare attenzione.

Secondo le testimonianze, parte tutto da un semplice messaggio, un SMS che potrebbe sembrare a molti inviato per puro sbaglio. A primo impatto chi riceve il messaggio potrebbe pensare ad un incontro di lavoro o ad un appuntamento generico ricevuto appunto per sbaglio. Il mittente, dietro il quale si nasconde il truffatore di turno, chiaramente spera che il destinatario risponda, proprio per affermare che si è trattato di un errore. È proprio in quel momento che scatta il piano vero e proprio.

Il meccanismo dietro la truffa

La risposta al messaggio in questo caso porta all’apertura di una chat tra le due persone in via del tutto amichevole, con il truffatore che dunque si riesce a guadagnare la fiducia della sua possibile vittima.

A differenza di altre truffe che mirano a ottenere subito un bonifico o una ricarica, qui il lavoro è più sottile. Il contatto viene mantenuto nel tempo, fino a spingere la vittima verso un falso investimento, l’apertura di link malevoli o la condivisione di dati bancari. È una forma di ingegneria sociale ben studiata, che simula un contatto umano genuino per arrivare al raggiro.

Come difendersi

Il consiglio più efficace è uno solo: non rispondere. Anche un semplice “Hai sbagliato numero” può bastare per far partire lo schema. In questi casi, meglio ignorare e cancellare subito il messaggio.

Evitare la truffa richiede solo un po’ di freddezza. Meglio sembrare scortesi che finire nel mirino di chi vuole rubare informazioni o soldi. La prudenza, anche nel digitale, è sempre la miglior difesa.