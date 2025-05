Google Keep si prepara a cambiare volto

La rivoluzione estetica di Android è già cominciata, anche se in silenzio. A tal proposito, Google Keep, l’app per prendere appunti, sarà una delle prime a ricevere il nuovo stile grafico chiamato Material 3 Expressive. Anche se l’interfaccia non è ancora ufficiale, alcune immagini trapelate online e un’analisi tecnica del file APK mostrano già come Google stia lavorando all’integrazione della nuova grafica.

Non si tratta di semplici ritocchi, ma di un cambiamento profondo del linguaggio visivo. Il primo elemento a subire una trasformazione è la barra di ricerca. Quest’ ultima infatti, con un aspetto rinnovato, si stacca dal classico menù laterale e dalle icone delle impostazioni. All’interno, un nuovo simbolo facilita l’applicazione dei filtri alle note. Anche il testo della ricerca cambia, ora si legge “Cerca in Keep” al posto di “Cerca nelle tue note”.

Un nuovo standard per l’interfaccia di Google Keep

Tali modifiche sono state individuate nella versione 5.25.182.01.90 dell’app. Una stringa nascosta consente di attivare l’interfaccia aggiornata, anche se è ancora in fase sperimentale. Android Authority ha mostrato alcune immagini che mostrano quanto il nuovo layout sia più coerente con le tendenze estetiche di Android 16.

Il Material 3 Expressive punta così a superare l’essenzialità del design precedente. In quanto Google ora intende offrire un’esperienza visiva molto più dinamica e coinvolgente. Keep, come detto, è la prima ad accogliere questo cambiamento, ma non resterà di certo l’unica. Infatti, è molto probabile che anche molte altre app sviluppate da Google seguiranno lo stesso percorso nei prossimi mesi.

L’adozione di questo stile, però, procede con lentezza e in maniera graduale. Non ci sono ancora modifiche troppo complesse oltre alla barra di ricerca. Ad ogni modo, la presenza di elementi nascosti lascia pensare che il lavoro sul nuovo layout sia ancora in corso. L’obiettivo è quello di provare ad arrivare a una transizione completa con il lancio ufficiale di Android 16. Intanto, la comunità di utenti si divide tra entusiasmo e scetticismo. Alcuni chiedono maggiore attenzione alle funzionalità e non solo all’aspetto grafico. Altri, invece, accolgono positivamente un cambiamento che rende l’app più intuitiva e moderna. In ogni caso, il processo di rinnovamento è partito, e il volto delle app Android si prepara a cambiare radicalmente.