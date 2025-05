Robot umanoide, sviluppato un nuovo modello open-source

Recentemente l’ Università della California, Berkeley, ha sviluppato un robot umanoide in grado di svolgere molte attività abituali e anche complesse. La base del progetto è la possibilità di abbattere le barriere economiche che fermano la sperimentazione e lo sviluppo. Infatti il prezzo stimato per il robot si aggira intorno ai 4.600 euro, per cui molto economico se pensiamo ad altri modelli molto più costosi. Il fatto di essere realizzato con pezzi stampati in 3D offre un vantaggio soprattutto in termini di costo ma anche di versatilità per l’ utilizzo.

Il robot è stato chiamato Berkeley Humanoid Lite ed è stato concepito per dare la possibilità a tutti di poter sperimentare su questo settore. Infatti può essere adottato da tutti coloro che vogliono avventurarsi nel mondo della robotica e anche agli sviluppatori di nuove unità. Con questo modello si possono sperimentare caratteristiche tecniche innovative e anche creare dei miglioramenti al prodotto finale. Per cui questo prodotto si dimostra molto utile anche per la sperimentazione in campo della robotica e della personalizzazione per renderlo unico e molto innovativo.

Robot umanoide, un modello veramente utile e versatile

Le caratteristiche principali del robot riguardano la possibilità di poter essere adattato a diversi ambienti di lavoro e sviluppo in modo da aiutare gli sviluppatori a creare altre funzioni in questo settore. Un’ altra caratteristica distintiva riguarda la possibilità di poter adattare pezzi realizzati con stampa in 3D in modo da personalizzarlo ancora di più. Inoltre sono stati inseriti dei riduttori cicloidali sempre stampati in 3D per i motori e la struttura. Questo garantisce un’ elevata robustezza e anche un’ elevata densità di coppia utile per il funzionamento del robot. Il Berkeley Humanoid Lite utilizza 22 attuatori per le funzionalità motorie di cui dispone in modo da imitare i movimenti umani. Tutto questo si traduce in un robot di 80 centimetri con un peso di 16 Kg in grado di camminare e svolgere molte funzioni importanti per lo sviluppo.

Con questo robot si aprono le porte alla possibilità di creare e sperimentare delle possibili invenzioni che aggiungeranno valore al campo delle robotica, in crescita in questi anni.