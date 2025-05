Berkeley Humanoid Lite: il robot open-source che stampi in 3D

Se ti affascina la robotica ma pensi che costruire un umanoide sia roba da laboratori miliardari, potresti ricrederti. Dalla California arriva una vera sorpresa: si chiama Berkeley Humanoid Lite, ed è un robot umanoide open-source, sviluppato da un team dell’Università di Berkeley, pensato per essere economico, accessibile e personalizzabile. Il prezzo? Meno di 4.600 euro. Sì, hai letto bene.

Berkeley vuole democratizzare la robotica umanoide

La chiave di questo piccolo miracolo tecnologico è l’uso intelligente della stampa 3D. Gran parte dei suoi componenti può essere realizzata con una normale stampante 3D da 20x20x20 cm, e per le parti restanti si trovano alternative economiche online. In pratica, se hai una stampante, un po’ di pazienza e passione per l’ingegneria, potresti davvero assemblarne uno a casa o nel laboratorio della tua scuola.

Ma non è solo una questione di costo: il Berkeley Humanoid Lite è pensato per essere modificabile, hackabile, sperimentabile. È come un Meccano hi-tech per chi ama smanettare con motori, sensori e codici. Il progetto è completamente open source, quindi puoi accedere liberamente a file CAD, codice di controllo, tutorial e persino alle guide per l’addestramento del robot. Tutto è disponibile su GitHub — e questa è già una rivoluzione in sé.

Dal punto di vista tecnico, il robot è un concentrato di soluzioni intelligenti: riduttori cicloidali stampati in 3D (22 in totale!) per garantire movimenti fluidi e robusti, qualche parte in alluminio per rinforzare la struttura, e un sistema di apprendimento per rinforzo che gli permette di migliorare le sue capacità motorie sia in simulazione che nel mondo reale. Cammina, salta, si controlla da remoto, e pesa appena 16 chili.

Con i suoi 80 centimetri d’altezza, questo piccolo umanoide non vuole competere con i giganti della robotica commerciale, ma piuttosto dare a ricercatori, insegnanti e maker la possibilità di esplorare, imparare e sperimentare. Insomma, un progetto che più che un prodotto sembra un invito a giocare (seriamente) con il futuro.