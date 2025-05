Metaverso, nuova città basata sull’ intelligenza artificiale

Un nuovo tipo di struttura sta prendendo piede in questi giorni soprattutto per la possibilità di poter gestire in modo differente le aree urbane utilizzando l’ intelligenza artificiale. Si tratta del metaverso urbano, che rivoluzionerà il modo in cui vengono realizzate le aree urbane e permette di raccogliere dei dati in tempo reale in modo da utilizzarli per prendere decisioni importanti in futuro. Con il metaverso urbano ci sono molte possibilità che lo stile fino ad oggi adottato venga cambiato in meglio per le generazioni future.

La sperimentazione è iniziata su una delle prime smart city degli USA, Peachtree Corners, in cui verranno installati dei sistemi basati sull’ intelligenza artificiale in grado di gestire la città. Il sistema potrà anche garantire altre funzionalità importanti che serviranno per prevenire delle criticità all’ interno del territorio. Il metaverso è utile anche per i progettisti che, raccogliendo i dati, possono realizzare strutture utili e funzionali alla città. Inoltre ci sono molte possibilità che altre tecnologie vengano inserite per ampliare la capacità del sistema di interagire con le persone.

Metaverso, nuove tecnologie applicate alle città

La città di Peachtree Corners è una delle smart city più importanti, dove sono state creare nuove strutture in grado di connettersi con il mondo digitale. Il luogo più importante della città è il Curiosity Lab, in cui vengono testate tutte le moderne tecnologie tra cui i veicoli autonomi, l’ Internet of Things e le soluzioni basate su rete 5G. Il progetto avviato in collaborazione con BizzTech mira a realizzare un modello digitale in modo da poterne controllare tutte le sue strutture. Infatti si potrà simulare delle risposte di emergenza e incidenti, ottimizzare la gestione del traffico e pianificare lo sviluppo infrastrutturale. Tutte queste tecnologie servono per ottimizzare la città in modo da prevedere problemi che accadranno in futuro.

Quindi sembra che anche il mondo delle infrastrutture stia cambiando verso una tipologia di città basata sull’ AI e su continui afflussi di dati in tempo reale.