Moto G56, il modello di Motorola è già un libro aperto

A volte, i prodotti non hanno bisogno di un evento ufficiale per farsi conoscere. È il caso del Motorola Moto G56, il cui profilo è emerso quasi per intero grazie a una soffiata di Evan Blass. Ovvero una delle voci più autorevoli nel mondo delle anticipazioni tecnologiche. Il dispositivo sembra ormai non avere più segreti. L’immagine apparsa in rete è accompagnata da una scheda tecnica dettagliata che non lascia spazio a molti dubbi.

Motorola Moto G56: specifiche interessanti per chi cerca un dispositivo compatto ed equilibrato

Nell’immagine comparsa online si vede chiaramente il design del Motorola G56. Mentre la lista delle specifiche tecniche è completa sotto ogni punto di vista. Si tratta di informazioni solitamente disponibili poco prima del lancio ufficiale, a conferma che la presentazione potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Il prezzo, secondo una voce non confermata, si aggirerebbe attorno ai 250€. Valore che lo posizionerebbe tra i più competitivi della sua fascia.

Il Moto G56 punta su un display LCD da 6,72” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Lo schermo è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 7i. Invece il processore è un MediaTek Dimensity 7060 con grafica integrata IMG BXM-8-256. I clienti potranno scegliere tra due configurazioni di memoria. Ossia da 4 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio interno, espandibile fino a 2TB tramite microSD.

Il sistema operativo sarà Android 15. Motorola differenzierà anche il supporto software. È infatti previsto un solo anno di aggiornamenti per la versione base, due per quella con più RAM. La fotocamera principale sarà da 50MP con sensore Sony Lytia, affiancata da un’ultra-wide da 8MP e una camera frontale da 32MP. Non è prevista alcuna stabilizzazione ottica, ma l’ autofocus è presente. La batteria da 5.200mAh sarà abbinata a una ricarica rapida da 33watt. Sul fronte della resistenza, ci saranno certificazioni IP68/IP69 e standard militari contro urti e cadute. A completare il pacchetto, vi è l’ audio stereo Dolby Atmos, doppio microfono, sensore d’impronte, sblocco facciale e connettività 5G con supporto eSIM.