Gemini è pronto a conquistare Wear OS

Una recente fuga di notizie ha confermato che Gemini, il nuovo assistente intelligente di Google, è pronto a diventare protagonista anche nel mondo degli smartwatch. Gli indizi arrivano dalla nuova interfaccia One UI Watch 8 di Samsung, la quale nasconde nel codice alcune interessanti novità. Tra le righe di codice degli APK analizzati, sono infatti emersi riferimenti chiari alle cosiddette “Gemini Actions”. Ovvero comandi rapidi e intelligenti che permetteranno agli utenti di compiere azioni complesse direttamente dal proprio polso. Come ad esempio inviare un appuntamento, leggere un riepilogo di un’email, conoscere le previsioni meteo e molto altro ancora. Tutto ciò rappresenta un netto passo in avanti rispetto a quanto offerto fino ad oggi da Google Assistant su Wear OS.

Gemini debutterà presto: Pixel o Galaxy Watch?

A sottolineare l’importanza di tale innovazione è anche una nuova funzione chiamata “Raise to Talk”. Grazie ad essa infatti, basterà sollevare il polso per parlare con l’assistente, dunque non ci sarà più la necessità di toccare lo schermo o pronunciare comandi vocali di attivazione. Questa modalità ricorda da vicino una funzione già presente su Apple Watch e potrebbe diventare uno standard sui dispositivi Wear OS. Secondo gli esperti, Google sta lavorando per integrare sempre più a fondo Gemini nel sistema operativo indossabile. Intenzione che segna una svolta importante nella gestione delle interazioni tra utente e smartwatch.

Resta da capire quando e dove Gemini farà il suo debutto ufficiale. L’ipotesi più votata è che la nuova IA verrà presentata insieme a un dispositivo di punta. Alcuni osservatori pensano al Pixel Watch, altri invece ritengono più probabile un GalaxyWatch di nuova generazione. Insomma, quel che è certo è che Google e Samsung stanno collaborando strettamente nello sviluppo di questa integrazione. La rimozione definitiva di GoogleAssistant dalle versioni beta delle app ufficiali conferma che il passaggio è ormai imminente.

Il nuovo assistente non si limiterà affatto a replicare le funzioni del precedente. In quanto Gemini è progettato per comprendere meglio il contesto, rispondere con maggiore precisione e rendere ogni interazione più utile. Se i test daranno i risultati sperati, gli smartwatch diventeranno strumenti essenziali non solo per le notifiche ma anche per gestire appuntamenti, comunicazioni e attività quotidiane in modo più intelligente.