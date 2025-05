Iqoo Neo 10 Pro Plus: lo smartphone si fa vedere su AnTuTu

Un device di cui non si parla particolarmente, ma che molto presto arriverà sul mercato e il nuovo IQOO Neo 10 Pro Plus, Uno smartphone di fascia alta che è recentemente ha dato segno di sé dal momento che ha fatto il suo passaggio all’interno della piattaforma di benchmark AnTuTu, qualcosa di abbastanza standard ma che diventa incredibile grazie al punteggio da record raggiunto dallo smartphone, stiamo parlando della bellezza di 3.311.557 punti nella versione 10.4.8 dell’applicazione, Il merito va al processore presente al suo interno che come potete immaginare da soli è lo Snapdragon 8 Elite, un risultato che è arrivato, però anche grazie al lavoro di vivo dal momento che quest’ultima è abbastanza nota e apprezzata proprio per la sua capacità di ottimizzare l’hardware presente all’interno dei propri dispositivi in maniera davvero eccellente.

Non è chiaro se il dispositivo arriverà anche all’interno del mercato internazionale, ma le possibilità in base alle voci di corridoio sono abbastanza scarse, molto probabilmente resterà confinato all’interno della nazione cinese, un vero peccato dal momento che il device in questione raccoglie al proprio interno delle caratteristiche da vero e proprio top di gamma, sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato la scheda tecnica ufficiale e tutti i dati in nostro possesso siano basati su voci di corridoio trapelate nel web nel corso degli ultimi mesi, di seguito vi proponiamo la raccolta completa di tutte le possibili specifiche arrivate finora.

Specifiche tecniche trapelate

Ecco di seguito l’elenco completo delle specifiche tecniche trapelate in rete finora: