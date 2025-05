DJI sta lavorando sulla sua prima videocamera a 360 gradi

DJI, azienda affermata nel settore dei droni e delle action cam, potrebbe presto ampliare la propria offerta. Ciò entrando ufficialmente nel mercato delle videocamere a 360 gradi. A suggerire tale scenario sono alcune fughe di notizie. Accompagnate da immagini di un prototipo non ancora annunciato. Tali informazioni ritrarrebbero quello che potrebbe essere il primo modello del genere firmato dall’azienda. Ovvero il presunto DJI Osmo 360. Le foto trapelate mostrano il design esterno del dispositivo, alcune sue componenti interne e persino una bozza della guida rapida per l’uso iniziale. Se confermate, tali immagini evidenziato un dispositivo dalla forma compatta e curiosamente squadrata, ben distante dalle linee più affusolate tipiche delle camere Insta360, tra i principali concorrenti.

DJI: emergono i primi possibili dettagli sulla videocamera a 360 gradi

In base a quanto emerso finora, la Osmo 360 avrebbe una larghezza di circa 6,5 centimetri. Insieme ad uno spessore inferiore al centimetro. Caratteristiche che la collocherebbero tra i modelli più maneggevoli e facilmente trasportabili attualmente esistenti. Una scelta di design che potrebbe rivelarsi vincente per chi cerca soluzioni leggere da usare in mobilità.

Nonostante manchino ancora specifiche ufficiali su qualità video e frame rate, alcuni elementi della scheda tecnica sono già noti. Il dispositivo dovrebbe includere tre pulsanti fisici (accensione, avvio registrazione e menu). Con un touchscreen sensibile sia al tocco che ai gesti, e batterie removibili da 7,55 Wh. La guida rapida menziona, inoltre, uno slot per microSD, una porta USB-C, supporto alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Interessante anche il sistema di montaggio previsto, che include quattro contatti in rame attorno alla filettatura per cavalletto.

Un primo teardown del prototipo, identificato con il codice OQ001, ha rivelato un sistema ottico simile a quello delle camere Insta360. È utile sottolineare che, trattandosi di un modello non definitivo, è possibile che l’hardware subisca modifiche prima di un eventuale lancio commerciale. Per ora restano solo ipotesi. Ma se davvero DJI dovesse lanciare una videocamera a 360 gradi il mercato potrebbe arricchirsi di una valida novità.