DJI: dice addio ai suoi droni della linea Phantom

Il mondo della tecnologia è in costante mutamento. A tal proposito, DJI ha annunciato un cambiamento importante per la sua gamma di droni. L’azienda cinese ha confermato la fine della produzione e del supporto per una sua storica linea. Ovvero la Phantom. Quest’ultima, introdotta nel 2013, ha rappresentato una svolta nel mondo dei droni. In un mercato ancora giovane e frammentato, tale quadricottero dal design unico, con la sua scocca bianca e le iconiche gambe d’atterraggio, si impose rapidamente. Ciò grazie alla facilità d’uso e all’affidabilità. Per molti fu il primo vero drone “plug and play”. Capace di offrire riprese aeree di qualità senza richiedere competenze tecniche particolari.

DJI: addio alla gamma di droni Phantom

Dal 1 giugno 2025, infatti, anche gli ultimi modelli ancora supportati, Phantom 4 Pro e Phantom 4 Advanced, verranno ufficialmente ritirati. La chiusura della serie Phantom, però, non è da interpretare come una perdita. Si tratta piuttosto di un passaggio di testimone. Le nuove linee dell’azienda, come Mavic, Air e Mini, hanno già da tempo conquistato il mercato. Ciò grazie a una combinazione vincente di prestazioni elevate, portabilità e innovazioni tecnologiche. Secondo fonti attendibili, sono in arrivo anche due nuovi modelli di punta. Ovvero il Mavic 4 Pro e il Mini 5.

DJI ha dimostrato di saper evolvere con i tempi, adattando i propri prodotti alle esigenze di un pubblico sempre più vasto ed esigente. La lunga vita commerciale del Phantom, oltre sette anni di supporto, è un segnale della solidità del progetto. Ma anche della volontà dell’azienda di offrire continuità e affidabilità ai propri utenti.

L’addio al Phantom segna un cambiamento importante nel settore dei droni. Ma è importante ricordare che si tratta di un mercato in continua evoluzione. La stessa DJI è pronta a guardare al futuro con la sua nuova gamma di dispositivi. Non resta che attendere e scoprire cos’altro riserveranno i piani dell’azienda.