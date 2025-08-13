Grok Imagine diventa gratuito per tutti: ecco i dettagli

Una recente decisione di xAI ha colto tutti di sorpresa. La società fondata da Elon Musk ha deciso di rendere Grok Imagine disponibile gratuitamente per chiunque. Si tratta di un tool di intelligenza artificiale in grado di trasformare immagini in brevi video animati. In un panorama in cui la maggior parte delle soluzioni di video generazione AI richiede un abbonamento o presenta forti limitazioni, la decisione di xAI segna una netta rottura con la tendenza dominante. L’app Grok, compatibile con dispositivi iOS e Android, permette ora di caricare una foto già esistente o di crearne una ex novo. Per poi trasformarla con un singolo tocco in una clip animata.

Grok Imagine diventa gratis: ecco i dettagli

C’è però un aspetto tecnico cruciale da considerare. La generazione video è una delle attività più dispendiose dal punto di vista energetico nell’ambito dell’AI. La International Energy Agency (IEA) stima che la creazione di un breve filmato possa consumare fino a 115 Wh. Un ordine di grandezza superiore rispetto a testi o immagini statiche. L’apertura illimitata suggerisce che xAI abbia predisposto infrastrutture robuste, probabilmente basate su data center ottimizzati per l’efficienza o su accordi specifici con fornitori energetici. In tal modo potrà reggere l’impatto di un’utenza potenzialmente globale.

L’interfaccia è pensata per essere immediata e intuitiva. L’utente seleziona l’immagine, attiva il comando e in pochi secondi ottiene il video. Tale approccio elimina ostacoli tecnici e rende la sperimentazione accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza nel campo del montaggio o della grafica digitale.

Le conseguenze di tale scelta emergeranno nei prossimi mesi. Se gli utenti adotteranno lo strumento con rapidità, xAI potrebbe decidere di integrare funzioni più avanzate. Come, ad esempio, opzioni di editing approfondite o collegamenti diretti con altre piattaforme. Non resta che attendere per capire se tale scelta sarà duratura o rappresenterà un’azione mirata ad un picco di attenzione immediato.